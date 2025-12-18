Rayan, do Vasco, é o mais valioso da final da Copa do Brasil

O Vasco da Gama receberá o Corinthians no próximo domingo (21), às 18h, para o jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2025. No primeiro jogo, empate sem gols. Uma das esperanças para o Cruz-Maltino balançar as redes e levantar o bicampeonato da competição no final de semana é a joia da base, Rayan. O atacante, que já é uma realidade no futebol brasileiro, também é o jogador mais valioso do confronto.

continua após a publicidade

Na atualização do site "Transfermarkt", plataforma alemã especializada em mercado da bola, os valores do jovem do Cruz-Maltino dispararam. Agora, Rayan vale 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões), se tornando o segundo jogador mais valioso do Brasil. Na frente do atacante vascaíno, está apenas Vitor Roque, do Palmeiras, que também viu seu valor de mercado crescer. Atualmente, o Tigrinho está avaliado em 35 milhões de euros (R$ 220,5 milhões).

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Rayan comemorando com a torcida do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Veja quem são os 10 atletas mais valiosos do Brasileirão

1 . Vitor Roque (Palmeiras) – 35 milhões de euros (R$ 220,5 milhões) 2 . Rayan (Vasco) – 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões) 3 . Kaio Jorge (Cruzeiro) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões) 4 . Danilo (Botafogo) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões) 5 . Yuri Alberto (Corinthians) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões) 6 . Flaco López (Palmeiras) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) 7 . Samuel Lino (Flamengo) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) 8 . Pedro (Flamengo) – 18 milhões de euros (R$ 113,4 milhões) 9 . Léo Ortiz (Flamengo) – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões) 10 . Andreas Pereira (Palmeiras) – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)

Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Vasco?

1 . Rayan – 25 milhões de euros (R$ 158,8 milhões) 2 . Matheus França – 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões) 3 . Robert Renan – 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões) 4 . Léo Jardim – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) 5 . Carlos Cuesta – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) 6 . Lucas Piton – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) 7 . Paulo Henrique – 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões) 8 . Nuno Moreira – 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) 9 . Andrés Gómez – 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) 10 . Benjamín Garré – 4 milhões de euros (R$ 25,4 milhões) 11 . Philippe Coutinho – 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões) 12 . Cauan Barros – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões) 13 . GB – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões) 14 . Mauricio Lemos – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) 15 . Thiago Mendes – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)

Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Corinthians?