Rayan, do Vasco, é o mais valioso da final da Copa do Brasil
Jogador vale 3 milhões de euros a mais que Yuri, mais valioso do Timão
O Vasco da Gama receberá o Corinthians no próximo domingo (21), às 18h, para o jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2025. No primeiro jogo, empate sem gols. Uma das esperanças para o Cruz-Maltino balançar as redes e levantar o bicampeonato da competição no final de semana é a joia da base, Rayan. O atacante, que já é uma realidade no futebol brasileiro, também é o jogador mais valioso do confronto.
Na atualização do site "Transfermarkt", plataforma alemã especializada em mercado da bola, os valores do jovem do Cruz-Maltino dispararam. Agora, Rayan vale 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões), se tornando o segundo jogador mais valioso do Brasil. Na frente do atacante vascaíno, está apenas Vitor Roque, do Palmeiras, que também viu seu valor de mercado crescer. Atualmente, o Tigrinho está avaliado em 35 milhões de euros (R$ 220,5 milhões).
Veja quem são os 10 atletas mais valiosos do Brasileirão
- Vitor Roque (Palmeiras) – 35 milhões de euros (R$ 220,5 milhões)
- Rayan (Vasco) – 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões)
- Kaio Jorge (Cruzeiro) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
- Danilo (Botafogo) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
- Yuri Alberto (Corinthians) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
- Flaco López (Palmeiras) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Samuel Lino (Flamengo) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
- Pedro (Flamengo) – 18 milhões de euros (R$ 113,4 milhões)
- Léo Ortiz (Flamengo) – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
- Andreas Pereira (Palmeiras) – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Vasco?
- Rayan – 25 milhões de euros (R$ 158,8 milhões)
- Matheus França – 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões)
- Robert Renan – 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões)
- Léo Jardim – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
- Carlos Cuesta – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
- Lucas Piton – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
- Paulo Henrique – 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)
- Nuno Moreira – 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões)
- Andrés Gómez – 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões)
- Benjamín Garré – 4 milhões de euros (R$ 25,4 milhões)
- Philippe Coutinho – 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões)
- Cauan Barros – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
- GB – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
- Mauricio Lemos – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
- Thiago Mendes – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Corinthians?
- Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 139,7 milhões)
- Breno Bidon – 14 milhões de euros (R$ 88,9 milhões)
- Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 76,2 milhões)
- Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões)
- Memphis Depay – 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
- Gui Negão – 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
- Matheuzinho – 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)
- Talles Magno – 4,5 milhões de euros (R$ 28,6 milhões)
- Raniele – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
- Matheus Bidu – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
- Ryan – 2,5 milhões de euros (R$ 15,9 milhões)
- Tchoca – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
- José Martínez – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
- Maycon – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
- Cacá – 1,7 milhão de euros (R$ 10,8 milhões)
