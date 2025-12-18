menu hamburguer
Rayan, do Vasco, é o mais valioso da final da Copa do Brasil

Jogador vale 3 milhões de euros a mais que Yuri, mais valioso do Timão

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 18/12/2025
15:57
Rayan em Vasco x Fluminense - jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (1)
Rayan em Vasco x Fluminense - jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama receberá o Corinthians no próximo domingo (21), às 18h, para o jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2025. No primeiro jogo, empate sem gols. Uma das esperanças para o Cruz-Maltino balançar as redes e levantar o bicampeonato da competição no final de semana é a joia da base, Rayan. O atacante, que já é uma realidade no futebol brasileiro, também é o jogador mais valioso do confronto.

continua após a publicidade

Na atualização do site "Transfermarkt", plataforma alemã especializada em mercado da bola, os valores do jovem do Cruz-Maltino dispararam. Agora, Rayan vale 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões), se tornando o segundo jogador mais valioso do Brasil. Na frente do atacante vascaíno, está apenas Vitor Roque, do Palmeiras, que também viu seu valor de mercado crescer. Atualmente, o Tigrinho está avaliado em 35 milhões de euros (R$ 220,5 milhões).

Rayan comemorando com a torcida do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Veja quem são os 10 atletas mais valiosos do Brasileirão

    1.
  1. Vitor Roque (Palmeiras) – 35 milhões de euros (R$ 220,5 milhões)
    2. 2.
  2. Rayan (Vasco) – 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões)
    3. 3.
  3. Kaio Jorge (Cruzeiro) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
    4. 4.
  4. Danilo (Botafogo) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
    5. 5.
  5. Yuri Alberto (Corinthians) – 22 milhões de euros (R$ 138,6 milhões)
    6. 6.
  6. Flaco López (Palmeiras) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
    7. 7.
  7. Samuel Lino (Flamengo) – 20 milhões de euros (R$ 126 milhões)
    8. 8.
  8. Pedro (Flamengo) – 18 milhões de euros (R$ 113,4 milhões)
    9. 9.
  9. Léo Ortiz (Flamengo) – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)
    10. 10.
  10. Andreas Pereira (Palmeiras) – 15 milhões de euros (R$ 94,5 milhões)

Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Vasco?

    1.
  1. Rayan – 25 milhões de euros (R$ 158,8 milhões)
    2. 2.
  2. Matheus França – 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões)
    3. 3.
  3. Robert Renan – 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões)
    4. 4.
  4. Léo Jardim – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
    5. 5.
  5. Carlos Cuesta – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
    6. 6.
  6. Lucas Piton – 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões)
    7. 7.
  7. Paulo Henrique – 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)
    8. 8.
  8. Nuno Moreira – 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões)
    9. 9.
  9. Andrés Gómez – 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões)
    10. 10.
  10. Benjamín Garré – 4 milhões de euros (R$ 25,4 milhões)
    11. 11.
  11. Philippe Coutinho – 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões)
    12. 12.
  12. Cauan Barros – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
    13. 13.
  13. GB – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
    14. 14.
  14. Mauricio Lemos – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
    15. 15.
  15. Thiago Mendes – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)

Quem são os 15 jogadores mais valiosos do Corinthians?

    1.
  1. Yuri Alberto – 22 milhões de euros (R$ 139,7 milhões)
    2. 2.
  2. Breno Bidon – 14 milhões de euros (R$ 88,9 milhões)
    3. 3.
  3. Rodrigo Garro – 12 milhões de euros (R$ 76,2 milhões)
    4. 4.
  4. Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões)
    5. 5.
  5. Memphis Depay – 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
    6. 6.
  6. Gui Negão – 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)
    7. 7.
  7. Matheuzinho – 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões)
    8. 8.
  8. Talles Magno – 4,5 milhões de euros (R$ 28,6 milhões)
    9. 9.
  9. Raniele – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
    10. 10.
  10. Matheus Bidu – 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões)
    11. 11.
  11. Ryan – 2,5 milhões de euros (R$ 15,9 milhões)
    12. 12.
  12. Tchoca – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
    13. 13.
  13. José Martínez – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
    14. 14.
  14. Maycon – 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões)
    15. 15.
  15. Cacá – 1,7 milhão de euros (R$ 10,8 milhões)

