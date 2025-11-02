Vasco 0 x 4 São Paulo no Brasileirão 2015; amasso do Tricolor em Brasília
Em 2015, São Paulo atropelou o Vasco e dominou a partida no Mané Garrincha.
O São Paulo aplicou uma goleada contundente sobre o Vasco da Gama por 4 a 0, no dia 8 de julho de 2015, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Pelo Campeonato Brasileiro, o time dirigido por Juan Carlos Osorio foi superior do início ao fim, exibindo posse de bola, movimentação ofensiva e grande eficiência. Com gols de Alexandre Pato, Michel Bastos, Wesley e Boschilia, o Tricolor impôs um verdadeiro "amasso" sobre um Vasco em crise e afundado na zona de rebaixamento. O Lance! relembra Vasco 0 x 4 São Paulo no Brasileirão 2015.
A atuação representou um dos pontos altos do São Paulo sob o comando do treinador colombiano e evidenciou a força técnica do elenco tricolor naquela temporada.
Primeiro tempo: intensidade e controle tricolor
O São Paulo começou a partida dominando todas as ações. Com Ganso articulando o meio e Michel Bastos aberto pela esquerda, o time pressionava o Vasco desde os minutos iniciais. Aos 13 minutos, Alexandre Pato abriu o placar com um belo chute cruzado, após boa jogada com Ricardo Centurión.
Cinco minutos depois, Michel Bastos ampliou a vantagem em um lance de categoria: após assistência de Pato, ele finalizou com força, sem chances para o goleiro Charles Silva. O Vasco, desorganizado e inseguro, não conseguiu reagir. A torcida, predominantemente tricolor nas arquibancadas de Brasília, começou a gritar "olé" antes mesmo do intervalo.
Segundo tempo: domínio absoluto e mais gols
O cenário não mudou na etapa final — o São Paulo manteve a posse e o controle do jogo, enquanto o Vasco se limitava a tentar conter o ritmo adversário. Logo aos 4 minutos, Wesley aproveitou uma sobra na área e fez o terceiro gol, ampliando o placar e confirmando a superioridade tricolor.
O técnico Celso Roth tentou reorganizar o Vasco com substituições, mas o time carioca seguiu perdido em campo. A defesa, comandada por Rodrigo e Júlio César, não conseguia parar os avanços de Pato e Centurión, enquanto o meio-campo vascaíno não via a cor da bola.
Nos acréscimos, Boschilia, que havia entrado no segundo tempo, completou o massacre: recebeu de Hudson, driblou o marcador e marcou o quarto gol, selando uma das vitórias mais expressivas do São Paulo naquele Brasileirão.
Um São Paulo ofensivo e moderno
Sob o comando de Juan Carlos Osorio, o São Paulo vivia uma fase de experimentação tática e bom futebol. A equipe alternava esquemas, com variações entre o 4-3-3 e o 3-5-2, mas mantinha o DNA ofensivo e a busca constante pelo gol. A vitória por 4 a 0 contra o Vasco foi um exemplo perfeito desse estilo: posse de bola inteligente, amplitude pelos lados e movimentação coordenada.
O jogo também marcou uma das melhores atuações de Alexandre Pato com a camisa tricolor — participativo, decisivo e confiante. Michel Bastos, Ganso e Wesley completavam o meio com técnica e intensidade, transformando o time em uma engrenagem ofensiva praticamente imparável.
Para o Vasco, foi mais um capítulo amargo em um campeonato que terminaria com o time rebaixado à Série B.
Ficha técnica - Vasco 0 x 4 São Paulo no Brasileirão 2015
Campeonato Brasileiro – 2015 (Rodada 12)
Data: 8 de julho de 2015 (quarta-feira)
Local: Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília (DF)
Horário: 22h00
Público: 15.812 torcedores
Árbitro: Leandro Pedro Vuaden
Gols: Alexandre Pato (13'), Michel Bastos (18'), Wesley (49') e Boschilia (90+3') – São Paulo.
VASCO: Charles Silva; Madson (68'), Rodrigo (82'), Júlio César e Anderson Salles (29'); Pablo Guiñazú, Lucas Siqueira (82'), Serginho, Andrezinho, Gilberto (46') e Duvier Riascos (64'). Técnico: Celso Roth
SÃO PAULO: Rogério Ceni; Rafael Tolói, Thiago Mendes, Rodrigo Caio e Lucão; Reinaldo (85'), PH Ganso (58'), Wesley, Alexandre Pato (63'), Ricardo Centurión e Michel Bastos. Técnico: Juan Carlos Osorio
O amasso tricolor em Brasília
O placar de 4 a 0 refletiu a enorme superioridade do São Paulo em todos os setores do campo. Enquanto o Vasco mostrava dificuldades defensivas e pouca criação ofensiva, o Tricolor jogou com leveza e confiança. O Mané Garrincha, repleto de camisas são-paulinas, assistiu a um verdadeiro espetáculo.
A vitória consolidou o bom momento da equipe de Osorio e reforçou o papel de Alexandre Pato e Michel Bastos como os protagonistas ofensivos do time. Para o Vasco, a goleada simbolizou o início de um longo segundo turno de luta contra o rebaixamento — um contraste direto entre dois clubes em fases opostas.
