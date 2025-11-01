Vasco x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Gigante da Colina e Tricolor Paulista lutam diretamente por uma vaga na Libertadores 2026
O Vasco da Gama recebe o São Paulo neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido ao vivo pela Cazé TV, Record e Premiere.
Ficha do jogo
Vasco X São Paulo: como chegam as equipes?
O Vasco atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe soma quatro vitórias consecutivas e não sofreu gols nas últimas três, demonstrando solidez defensiva e eficiência coletiva. Para o duelo contra o São Paulo, o técnico Fernando Diniz contará com o retorno do atacante Rayan, que é um dos destaques do Vasco e ficou fora da última partida diante do Red Bull Bragantino.
Já o São Paulo passa por uma fase difícil: após uma sequência ruim, voltou a vencer o Bahia, mas ainda enfrenta pressão. Eliminado precocemente no Paulista, na Libertadores e na Copa do Brasil, o clube vê a classificação ao G6 do Brasileirão — e à Libertadores. Para a partida deste domingo, o técnico Hernán Crespo não vai poder contar com Luciano e Maik, que estão suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo contra o Bahia.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X SÃO PAULO
31ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 1 de novembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere, Cazé TV e Record;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.
🟨Pendurados: PH, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio e Enzo; Lucas Moura e Tapia.
🟨Pendurados: Pendurados: Rafael, Enzo Diaz, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luciano Dinenno.
