menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Vasco x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Gigante da Colina e Tricolor Paulista lutam diretamente por uma vaga na Libertadores 2026

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
12:00
Vasco x São Paulo - Onde assistir
imagem cameraVasco x São Paulo se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), em São Januário (Foro: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama recebe o São Paulo neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido ao vivo pela Cazé TV, Record e Premiere.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
BRASILEIRÃO
31ª RODADA
Data e Hora
domingo, 2 de novembro de 2025, às 20h30
Local
São Januário
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir
Clique para assistir na Amazon Prime

Vasco X São Paulo: como chegam as equipes?

O Vasco atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe soma quatro vitórias consecutivas e não sofreu gols nas últimas três, demonstrando solidez defensiva e eficiência coletiva. Para o duelo contra o São Paulo, o técnico Fernando Diniz contará com o retorno do atacante Rayan, que é um dos destaques do Vasco e ficou fora da última partida diante do Red Bull Bragantino.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Já o São Paulo passa por uma fase difícil: após uma sequência ruim, voltou a vencer o Bahia, mas ainda enfrenta pressão. Eliminado precocemente no Paulista, na Libertadores e na Copa do Brasil, o clube vê a classificação ao G6 do Brasileirão — e à Libertadores. Para a partida deste domingo, o técnico Hernán Crespo não vai poder contar com Luciano e Maik, que estão suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo contra o Bahia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Rayan - Vasco
Rayan comemora gol marcado contra o São Paulo na vitória de 3 a 1 no primeiro turno (Foto: Matheus Lima/Vasco)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X SÃO PAULO
31ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 1 de novembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere, Cazé TV e Record;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

🟨Pendurados: PH, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio e Enzo; Lucas Moura e Tapia.

🟨Pendurados: Pendurados: Rafael, Enzo Diaz, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luciano Dinenno.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias