Após o desgaste que decretou o fim do trabalho de Davide Ancelotti, o Botafogo bsuca agir rápido no mercado e definiu sua prioridade. O "plano A" da SAF de John Textor é o técnico Rafael Guanaes, de 44 anos, que brilhou em 2025 com o Mirassol, conquistando vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores com o quarto lugar no Brasileirão.

Segundo apurou a reportagem do Lance!, um contato formal ainda não foi feito com o clube paulista, que renovou com o profissional até o fim de 2026. Guanaes é um nome que se encaixa no perfil de trabalho por metodologia e custos. As informações iniciais são do site "FogãoNET".

Rafael Guanaes agrada boa parte do departamento de futebol da SAF. Ele tem ótima relação com o diretor Léo Coelho, com quem trabalhou no Athletico-PR de 2019 a 2021, quando comandou as equipes sub-17 e sub-20, além de aprovação de John Textor e do restante da alta cúpula.

A avaliação aponta que o treinador, com pouco, fez muito em 2025 e conseguiria dar um padrão ofensivo interessante ao Alvinegro.

Do outro lado, o profissional, a pessoas próximas, já indicou o desejo de dar um salto na carreira e comandar um clube grande. O técnico do Mirassol estreou bem na elite do futebol brasileiro na última temporada com 18 vitórias, 13 empates e apenas sete derrotas no Brasileirão, que deixaram o clube paulista na quarta colocação.

Há outros nomes na mesa de John Textor para o cargo. O dono da SAF, como de costume, gosta de olhar para o mercado estrangeiro e fazer análises. Guanaes vai na contramão disso, mas agradou. A ideia da SAF é fechar com um novo comandante o mais rápido possível para trabalhar já na reapresentação, marcada para o dia 4 de janeiro.

Botafogo e Davide Ancelotti

A cúpula do futebol do Botafogo entendeu que mudanças na preparação física eram necessárias, e levantou bola para demissão do preparador Luca Guerra. Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.

O principal motivo da saída foi a discordância do treinador italiano com a decisão da diretoria da SAF de demitir o preparador físico Luca Guerra, profissional que integrava sua comissão técnica desde a chegada ao clube.

Davide Ancelotti não é mais técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

