São Paulo busca romper tabu de 12 anos contra o Vasco

São Paulo e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (2) em jogo que acontecerá em São Januário, às 20h30 (de Brasília). O jogo é importante pensando na tabela da competição, mas também porque o Tricolor busca quebrar um tabu contra o time carioca que é mantido há doze anos.

Desde setembro de 2013, o São Paulo não consegue vencer a equipe cruzmaltina pelo Brasileirão em jogos disputados em São Januário. A última vitória em São Januário pela competição aconteceu no dia 15 de setembro daquele ano, por 2 a 0, com gols de Rodrigo Caio e Antônio Carlos.

Foram mais seis jogos no estádio vascaíno. Destes, o São Paulo perdeu quatro e empatou em duas oportunidades. O último jogo no local pelo Brasileiro aconteceu no ano passado. Na ocasião, o Tricolor foi derrotado por 4 a 1, com gols de Alan Franco (contra), Estrella, Leandrinho e David. O gol do São Paulo foi marcado por André Silva, que está lesionado no momento.

O Tricolor Paulista chegou a vencer o Vasco em São Januário, mas pela Copa do Brasil em 2021. Pelas oitavas de final do mata-mata, o São Paulo venceu por 2 a 1 e garantiu sua classificação. No agregado, avançou após vencer por 2 a 0 em casa.

Vale destacar que o São Paulo não vence o Vasco como visitante - em geral -, pelo Brasileirão desde 2015, quando aplicou 4 a 0, mas em duelo disputado no Mané Garrincha, em Brasília. O tabu é maior diz respeito ao São Januário, mas carrega essa longa marca como visitante também.

Vasco e São Paulo voltam a se reencontrar em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco X São Paulo: como chegam as equipes?

O Vasco atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe soma quatro vitórias consecutivas e não sofreu gols nas últimas três, demonstrando solidez defensiva e eficiência coletiva. Para o duelo contra o São Paulo, o técnico Fernando Diniz contará com o retorno do atacante Rayan, que é um dos destaques do Vasco e ficou fora da última partida diante do Red Bull Bragantino.

Já o São Paulo passa por uma fase difícil: após uma sequência ruim, voltou a vencer o Bahia, mas ainda enfrenta pressão. Eliminado precocemente no Paulista, na Libertadores e na Copa do Brasil, o clube vê a classificação ao G6 do Brasileirão — e à Libertadores. Para a partida deste domingo, o técnico Hernán Crespo não vai poder contar com Luciano e Maik, que estão suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo contra o Bahia.