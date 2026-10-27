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Vasco x Flamengo terá mais de mil policiais e segurança reforçada no Nilton Santos

Esquema de segurança para o clássico contará com drones e equipes de diferentes batalhões

PorLucas BayerPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 19:49
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O clássico entre Vasco e Flamengo, marcado para quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão, contará com um esquema especial de segurança. A operação terá mais de mil policiais militares, além de 380 seguranças privados, para reforçar a proteção dos torcedores durante o confronto.

A distribuição do efetivo policial prevê 680 agentes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE), 230 do 3º Batalhão e outros 80 do Policiamento Ferroviário. Além disso, o Batalhão de Choque, a Polícia Montada, o Aeromóvel, com utilização de drones, e o Carro Comando também disponibilizarão equipes para a operação.

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O Carro Comando é uma unidade móvel de alta tecnologia utilizada para oferecer suporte tático, logístico e operacional durante grandes eventos.

Reunião operacional define esquema de segurança

A organização do clássico foi discutida nesta terça-feira, durante uma reunião operacional realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O encontro reuniu representantes das instituições envolvidas na realização de grandes eventos no estado.

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Participaram da reunião representantes das Polícias Militar e Civil, do Juizado Especial do Torcedor, da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Comlurb, da Trens RJ e dos dois clubes.

Arquibancada 50/50

O clássico também contará com divisão igualitária de torcedores nas arquibancadas, com 50% dos ingressos destinados a cada torcida. Inicialmente, o Vasco havia planejado uma divisão de 90% para os vascaínos e 10% para os rubro-negros, mas os clubes chegaram a um acordo para garantir a divisão de 50/50.

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Estádio Nilton Santos receberá Vasco x Flamengo
Estádio Nilton Santos receberá Vasco x Flamengo (Foto: Divulgação/Libertadores)

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