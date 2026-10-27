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Seis chapas são inscritas para disputar as eleições do Vasco

Pleito está marcado para 14 de novembro; Pedrinho e Pedro Strozemberg são os candidatos confirmados

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 17:23
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São Januário - Vasco
São Januário antes da partida entre Vasco e Paysandu (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Até o momento, dois nomes anunciaram oficialmente a intenção de concorrer à presidência: Pedrinho, atual mandatário do clube, e Pedro Strozenberg. As outras quatro chapas inscritas ainda não definiram quem será o candidato ao principal cargo da diretoria.

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Os grupos registrados representam diferentes correntes políticas do Vasco. Entre eles estão Sempre Vasco, Amigos do Almirante, Vasco da Gente, O Vasco é Eterno, Vasco dos Vascaínos e O Vasco É Para Quem Acredita.

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Confira as seis chapas inscritas

Sempre Vasco

  • Candidato: Pedro Paulo de Oliveira
  • 1º vice-presidente: Christiano Borges Stockler Campos
  • 2º vice-presidente: Nelson Antonio Sendas
Diretoria Vasco - Pedrinho
Pedrinho foi eleito presidente em 2023 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Vasco dos Vascaínos

  • Candidato à presidência: Pedro Strozenberg
Pedro Strozember será candidato à presidência do Vasco (
Pedro Strozemberg será candidato à presidência do Vasco (Foto: Divulgação)

Amigos do Almirante

  • Wladimir Correa de Moura Filho
  • Pablo Menezes Moreira
  • Marcelo Pereira da Costa

Vasco da Gente

  • Maria Clara Pimentel Borges
  • Alexandre Castro Carvas
  • Rafael Lacerda Campos

O Vasco é Eterno

  • Sergio Eduardo Martins Frias
  • Jose Carlos Madureira Vieira
  • Pasqual Jose Macariello

O Vasco É Para Quem Acredita

  • Alexandre Antonio Germano Bittencourt
  • José Hamilton Mandarino de Mello
  • Fabio Alexandre da Silva Maia

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