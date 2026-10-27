Seis chapas são inscritas para disputar as eleições do Vasco
Pleito está marcado para 14 de novembro; Pedrinho e Pedro Strozemberg são os candidatos confirmados
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Até o momento, dois nomes anunciaram oficialmente a intenção de concorrer à presidência: Pedrinho, atual mandatário do clube, e Pedro Strozenberg. As outras quatro chapas inscritas ainda não definiram quem será o candidato ao principal cargo da diretoria.
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Os grupos registrados representam diferentes correntes políticas do Vasco. Entre eles estão Sempre Vasco, Amigos do Almirante, Vasco da Gente, O Vasco é Eterno, Vasco dos Vascaínos e O Vasco É Para Quem Acredita.
Confira as seis chapas inscritas
Sempre Vasco
- Candidato: Pedro Paulo de Oliveira
- 1º vice-presidente: Christiano Borges Stockler Campos
- 2º vice-presidente: Nelson Antonio Sendas
Vasco dos Vascaínos
- Candidato à presidência: Pedro Strozenberg
Amigos do Almirante
- Wladimir Correa de Moura Filho
- Pablo Menezes Moreira
- Marcelo Pereira da Costa
Vasco da Gente
- Maria Clara Pimentel Borges
- Alexandre Castro Carvas
- Rafael Lacerda Campos
O Vasco é Eterno
- Sergio Eduardo Martins Frias
- Jose Carlos Madureira Vieira
- Pasqual Jose Macariello
O Vasco É Para Quem Acredita
- Alexandre Antonio Germano Bittencourt
- José Hamilton Mandarino de Mello
- Fabio Alexandre da Silva Maia
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