O Corinthians informou que o atacante Jesse Lingard sofreu pequenas fraturas na sexta e na sétima costelas. O jogador já iniciou um tratamento intensivo de recuperação e será acompanhado diariamente pelo Departamento Médico do clube.

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Apesar das lesões, o inglês seguirá realizando atividades nos próximos dias, mas de forma separada do restante do elenco. A medida faz parte do processo de recuperação, que será monitorado pelos profissionais de saúde do Corinthians.

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A expectativa é que Lingard seja reavaliado diariamente para que o Departamento Médico determine quando o camisa 77 terá condições de voltar aos treinamentos com o grupo. Até o momento, o clube não estabeleceu um prazo para a liberação do atacante.

Vale lembrar que Lingard já seria desfalque do Corinthians na próxima partida, independentemente da condição física. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Mirassol, na sexta-feira (30), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

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Lingard vai desfalcar o Corinthians contra o Mirassol (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

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O próximo compromisso será diante do Mirassol, na sexta-feira (30), em casa. A equipe do interior de São Paulo também está na luta contra o rebaixamento, ocupando a 15º colocação com 37 pontos.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão