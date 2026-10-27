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Meia-atacante do Corinthians sofre fraturas nas costelas e vira desfalque

Lingard inicia tratamento intensivo e será reavaliado pelo DM

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/10/2026 15:30
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Grupo de jogadores de futebol treinando sprints entre postes de treino no campo.
Lingard durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians informou que o atacante Jesse Lingard sofreu pequenas fraturas na sexta e na sétima costelas. O jogador já iniciou um tratamento intensivo de recuperação e será acompanhado diariamente pelo Departamento Médico do clube.

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Apesar das lesões, o inglês seguirá realizando atividades nos próximos dias, mas de forma separada do restante do elenco. A medida faz parte do processo de recuperação, que será monitorado pelos profissionais de saúde do Corinthians.

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A expectativa é que Lingard seja reavaliado diariamente para que o Departamento Médico determine quando o camisa 77 terá condições de voltar aos treinamentos com o grupo. Até o momento, o clube não estabeleceu um prazo para a liberação do atacante.

Vale lembrar que Lingard já seria desfalque do Corinthians na próxima partida, independentemente da condição física. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Mirassol, na sexta-feira (30), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

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Jesse Lingard durante treino, observando bola no ar, com camisa vinho e shorts pretos.
Lingard vai desfalcar o Corinthians contra o Mirassol (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

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O próximo compromisso será diante do Mirassol, na sexta-feira (30), em casa. A equipe do interior de São Paulo também está na luta contra o rebaixamento, ocupando a 15º colocação com 37 pontos.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  1. 30/10, 20h: Corinthians x Mirassol
  2. 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  3. 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  4. 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  5. 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  6. 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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