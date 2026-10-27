Com pequena divergência, Campeonato Mineiro 2027 é desenhado; saiba como ficou
A definição ocorreu em reunião nesta terça-feira
Nesta terça-feira (27) ocorreu o Conselho Técnico da Federação Mineira de Futebol (FMF) que definiu o modelo do Campeonato Mineiro de 2027. A reunião contou com membros dos 12 clubes da competição e aconteceu no Mineirão.
A principal mudança é a final, que volta a contar com jogos de ida e volta. Além disso, o torneio também terá quartas de final. Com isso, a competição passa a ter 12 datas (seis na primeira fase e jogos de ida e volta nas quartas, semi e final).
Este foi um dos poucos pontos de divergência na reunião. O Lance! apurou que o Cruzeiro foi o único entre os 12 clubes que se opôs à decisão, posição confirmada pelo diretor Bruno Spindel em conversa com a imprensa.
– Quero deixar claro que a posição do Cruzeiro foi pela manutenção do último regulamento, principalmente pelas 11 datas e a final em jogo único. Mas respeitamos as decisões democráticas. Vamos valorizar o produto e tentar defender o título que conquistamos este ano – disse o dirigente.
O Lance! também apurou que o Atlético-MG entendeu que a final em jogo único não foi tão lucrativa para os clubes. Com final em dois jogos, cada equipe ficará com a bilheteria que arrecadar em seus jogos em casa.
– Achamos interessante essa nova fórmula, claro que vamos ter que ver o feedback do modelo. Mas fomos a favor da mudança, entendemos que ela é salutar, ficou equilibrado. Traz uma atratividade maior para o campeonato, dá mais chances para os times do interior – afirmou Leonardo Barbosa, diretor de operações do Atlético-MG.
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Confira os grupos do Campeonato Mineiro de 2027 e modelo de disputa
O Campeonato Mineiro de 2027 terá 12 equipes divididas em dois grupos. Os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B e vice-versa. Posteriormente, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final e os últimos de cada agrupamento são rebaixados.
Os eliminados nas quartas de final irão disputar o Troféu Inconfidência, enquanto os dois clubes que não se classificarem para a segunda fase e nem forem rebaixados, terão suas campanhas nesse torneio encerrados
Os grupos foram os seguintes
GRUPO A
Atlético-MG
Pouso Alegre
North
Tombense
Betim
Villa Nova-MG
GRUPO B
Cruzeiro
América-MG
URT
Uberlândia
Itabirito
Democrata SL
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