Morre Émerson Leal, ex-Grêmio e Juventude, aos 46 anos

O ex-volante Émerson Leal morreu nesta terça-feira (27), aos 46 anos, após sofrer complicações decorrentes de um infarto. Revelado pelas categorias de base do Grêmio e com passagem pelo Juventude, o ex-atleta estava internado no Hospital São Camilo, localizado em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A informação foi divulgada pelo portal "ge".

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Criado no Tricolor Gaúcho, o meio-campista atuou pela equipe principal entre 1999 e 2004. Naquela temporada, logo após defender o Sport por empréstimo, teve um problema cardíaco identificado durante exames de rotina e precisou ser afastado dos gramados. A volta ao futebol profissional aconteceu somente três anos mais tarde, vestindo a camisa do time de Caxias do Sul.

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Ao longo de sua trajetória esportiva, o volante também passou por Novo Hamburgo, Universidade-RS, Madureira, América-RN e Canoas, onde se aposentou em 2011, aos 30 anos.

De acordo com relato de pessoas próximas, Émerson Leal sofreu o mal súbito na semana passada, enquanto participava de um jogo amador. Após cerca de 20 minutos em campo, o ex-jogador desmaiou na quadra e recebeu os primeiros socorros de um médico presente no local, que realizou manobras de ressuscitação até a chegada da ambulância.

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Dias antes do episódio, no sábado anterior ao infarto, ele já havia relatado dores na região do peito durante outra partida recreativa, repousando por 15 minutos no vestiário por acreditar que se tratava apenas de uma oscilação na pressão arterial.