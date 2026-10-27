Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Morre Émerson Leal, ex-Grêmio e Juventude, aos 46 anos

Revelado pelo Tricolor Gaúcho, ex-jogador estava internado em hospital de Esteio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 15:39
Favorite o Lance! no Google
Émerson Leal, ex-jogador do Grêmio
Émerson Leal era volante e foi revelado pelo Grêmio (Foto: Reprodução / Grêmio FBPA)

O ex-volante Émerson Leal morreu nesta terça-feira (27), aos 46 anos, após sofrer complicações decorrentes de um infarto. Revelado pelas categorias de base do Grêmio e com passagem pelo Juventude, o ex-atleta estava internado no Hospital São Camilo, localizado em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A informação foi divulgada pelo portal "ge".

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Criado no Tricolor Gaúcho, o meio-campista atuou pela equipe principal entre 1999 e 2004. Naquela temporada, logo após defender o Sport por empréstimo, teve um problema cardíaco identificado durante exames de rotina e precisou ser afastado dos gramados. A volta ao futebol profissional aconteceu somente três anos mais tarde, vestindo a camisa do time de Caxias do Sul.

continua após a publicidade

Ao longo de sua trajetória esportiva, o volante também passou por Novo Hamburgo, Universidade-RS, Madureira, América-RN e Canoas, onde se aposentou em 2011, aos 30 anos.

De acordo com relato de pessoas próximas, Émerson Leal sofreu o mal súbito na semana passada, enquanto participava de um jogo amador. Após cerca de 20 minutos em campo, o ex-jogador desmaiou na quadra e recebeu os primeiros socorros de um médico presente no local, que realizou manobras de ressuscitação até a chegada da ambulância.

continua após a publicidade

Dias antes do episódio, no sábado anterior ao infarto, ele já havia relatado dores na região do peito durante outra partida recreativa, repousando por 15 minutos no vestiário por acreditar que se tratava apenas de uma oscilação na pressão arterial.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Onde assistir Santos x Palmeiras

Onde Assistir

Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 8 minutos
Grupo de jogadores de futebol treinando sprints entre postes de treino no campo.

Corinthians

Meia-atacante do Corinthians sofre fraturas nas costelas e vira desfalque

Há 14 minutos
Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Futebol Nacional

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

Há 1 hora
Cuca, técnico do Santos, durante partida contra o Bahia, no último sábado (24)

Santos

Santos vê chance de classificação para a Libertadores diminuir, aponta estudo; veja números

Há 2 horas
Clarence Seedorf, técnico holandês, em casaco preto com detalhes laranja do Corinthians.

Corinthians

Rebaixamento: Corinthians vê risco de queda subir para 66%; entenda

Há 3 horas
General Severiano é a sede do Botafogo associativo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Botafogo

Botafogo social assume 99% das ações da SAF

Há 3 horas
Mais LANCE!
Goleiro Otávio faz defesa contra o ataque do Remo

Na pré-lista de Ancelotti, Otávio manteve bons números no Cruzeiro depois da convocação

Timão está na 18° colocação do Brasileirão (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Jornalista compara Corinthians a Ceará e aponta rebaixamento

Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.

Flamengo: 69,6% de chance de título no Brasileirão após vitória

Pedro Emanuel e Leonardo Jardim: Vasco x Flamengo

Vasco x Flamengo: 5 motivos para não perder o clássico pelo Brasileirão

North celebra o título inédito do Troféu Inconfidência 2026, levantando a taça sob confetes.

North projeta chegar à Série A em até seis anos e aposta em Míchel Salgado para crescer

Jogadores do São Paulo

Quem pode decidir? São Paulo busca protagonistas na reta final do Brasileirão

Arena Grêmio lotada, fogos de artifício iluminam o campo durante evento noturno.

Grêmio é cobrado na Justiça por dívida em ar-condicionado da Arena

Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.

Arrascaeta manda recado sobre briga com Palmeiras pela liderança do Brasileirão: 'Não interessa o rival'

Rubro-Negro conquistou a virada no último lance do confronto (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)

Jornalista ironiza lance de pênalti em Flamengo x Atlético

O Vasco foi envolvido pelo Flamengo e perdeu por 2 a 0, neste domingo, no Nilton Santos, o primeiro jogo da final do Carioca. Em meio a atuação apagado do Cruz-Maltino, o principal destaque foi o goleiro Fernando Miguel. Werley e Leandro Castan também foram bem-avaliados. Confira as notas do LANCE! (por&nbsp;João Vitor Castanheira)

Vasco tem retrospecto desfavorável contra o Flamengo no Nilton Santos; veja números

Jogadores de Atlético-MG e Cruzeiro disputam a bola no Mineirão, em clássico mineiro.

Tempo joga a favor do Cruzeiro para clássico contra o Atlético-MG

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, em coletiva de imprensa com microfone à mesa.

Presidente do Fluminense faz balanço da participação na Libertadores

Martinelli, meia do Fluminense, com expressão concentrada.

Martinelli, do Fluminense, passa por cirurgia após lesão no joelho