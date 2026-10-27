São Paulo tem nova baixa para enfrentar o Bahia; veja provável escalação

O São Paulo terá mais um desfalque para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Marcos Antônio sentiu dores no tornozelo direito durante o empate com o Mirassol, no último sábado, e não viaja com a delegação para Salvador. O jogador permanecerá em tratamento na capital paulista.

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A ausência foi confirmada após a última atividade do Tricolor antes do confronto, realizada na manhã desta terça-feira (27), no CT da Barra Funda.

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O treinamento começou com a exibição de um vídeo preparado pela comissão técnica. Em seguida, os jogadores participaram do aquecimento físico e de um trabalho tático dividido em três etapas: atividade de 11 contra 11, exercícios posicionais com estruturas ofensivas voltadas ao duelo e cobranças de bolas paradas. Parte do grupo também trabalhou construções de jogadas, com troca de passes, cruzamentos e finalizações.

São Paulo tem retornos para enfrentar o Bahia

Além de Marcos Antônio, também são desfalques o lateral-esquerdo Iago, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Artur, com um trauma na região lombar.

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Dorival Jr., por outro lado, terá duas opções de volta para o confronto. O volante Danielzinho, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, e o atacante Calleri, que tratava dores no joelho esquerdo, treinaram com o elenco e estão novamente à disposição.

O meia Cauly também voltou a ficar disponível após ser preservado das últimas partidas por uma questão relacionada ao uso de medicação que consta na lista de substâncias proibidas no esporte.

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Provável escalação do São Paulo

Com a ausência de Marcos Antônio, o treinador precisará fazer ao menos uma alteração na formação inicialmente prevista. Uma provável escalação é: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri.

A equipe ainda pode ter ajustes até a partida, especialmente no meio-campo, setor afetado pela ausência de Marcos Antônio.

O São Paulo chega ao confronto após empatar por 1 a 1 com o Mirassol e busca um resultado positivo fora de casa para seguir na disputa por uma vaga em competições continentais.

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