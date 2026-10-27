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Vasco treina no Nilton Santos de olho em sequência de jogos no gramado sintético

Atividade visa preparar o elenco para confrontos contra Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR e, possivelmente, Chapecoense

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 18:52
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Jair treinando futebol em estádio, controlando bola azul, vestindo uniforme cinza com detalhes pretos.
Jair durante treino do Vasco no Nilton Santos (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco realizou, nesta terça-feira (27), um treinamento no Estádio Nilton Santos, palco do clássico contra o Flamengo, marcado para quinta-feira (29). A atividade teve como objetivo preparar o elenco para atuar em gramados sintéticos, já que o time terá uma sequência de pelo menos três partidas nesse tipo de superfície.

Além do confronto contra o Flamengo, o Cruz-Maltino enfrentará o Palmeiras, no Nubank Parque, no domingo (1), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, e o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, na próxima quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro. Os três estádios contam com gramado sintético.

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Existe ainda a possibilidade de enfrentar a Chapeconse na sequência, já que a partida atrasada, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, deve ser marcada para a Data Fifa de novembro.

A decisão da comissão técnica busca diminuir o tempo de adaptação dos jogadores às condições do campo. Em partidas disputadas nesse tipo de superfície, equipes acostumadas à grama natural podem sentir diferenças no quique da bola e na velocidade do jogo, especialmente nos minutos iniciais.

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➡️ Vasco x Flamengo: divisão de ingressos no Nilton Santos muda para 50/50

Puma em treino, uniforme cinza, chuteira vermelha, chutando a bola no ar.
Puma Rodríguez em treino do Vasco no Niton Santos (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Pedro Emanuel critica utilização de gramados sintéticos

Após a vitória sobre o Corinthians no último fim de semana, o treinador Pedro Emanuel comentou a escolha do estádio para receber a partida e demonstrou insatisfação com a utilização de gramados sintéticos no futebol.

- Vou responder não como um treinador, mas como um apaixonado por futebol. Habituei-me a ver grandes clássicos sul-americanos em grandes estádios. E, com todo o respeito que tenho pelo Nilton Santos, para mim jogar no gramado sintético já é um problema. Era enquanto jogador e agora, na preparação para esse jogo, foi também, porque acho que não deveria ser jogado em gramados sintéticos - afirmou.

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