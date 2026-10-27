Vasco treina no Nilton Santos de olho em sequência de jogos no gramado sintético
Atividade visa preparar o elenco para confrontos contra Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR e, possivelmente, Chapecoense
O Vasco realizou, nesta terça-feira (27), um treinamento no Estádio Nilton Santos, palco do clássico contra o Flamengo, marcado para quinta-feira (29). A atividade teve como objetivo preparar o elenco para atuar em gramados sintéticos, já que o time terá uma sequência de pelo menos três partidas nesse tipo de superfície.
Além do confronto contra o Flamengo, o Cruz-Maltino enfrentará o Palmeiras, no Nubank Parque, no domingo (1), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, e o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, na próxima quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro. Os três estádios contam com gramado sintético.
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Existe ainda a possibilidade de enfrentar a Chapeconse na sequência, já que a partida atrasada, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, deve ser marcada para a Data Fifa de novembro.
A decisão da comissão técnica busca diminuir o tempo de adaptação dos jogadores às condições do campo. Em partidas disputadas nesse tipo de superfície, equipes acostumadas à grama natural podem sentir diferenças no quique da bola e na velocidade do jogo, especialmente nos minutos iniciais.
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Pedro Emanuel critica utilização de gramados sintéticos
Após a vitória sobre o Corinthians no último fim de semana, o treinador Pedro Emanuel comentou a escolha do estádio para receber a partida e demonstrou insatisfação com a utilização de gramados sintéticos no futebol.
- Vou responder não como um treinador, mas como um apaixonado por futebol. Habituei-me a ver grandes clássicos sul-americanos em grandes estádios. E, com todo o respeito que tenho pelo Nilton Santos, para mim jogar no gramado sintético já é um problema. Era enquanto jogador e agora, na preparação para esse jogo, foi também, porque acho que não deveria ser jogado em gramados sintéticos - afirmou.
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