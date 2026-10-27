Treino do Corinthians tem conversa entre Seedorf e Garro, Charles agitado e gols de Gui Negão
Atividade no CT Joaquim Grava teve trabalhos em campo reduzido
O treinamento do Corinthians nesta terça-feira (27), no CT Dr. Joaquim Grava, foi marcado por orientações do técnico Clarence Seedorf a Rodrigo Garro, cobranças do volante Charles aos companheiros e dois gols do atacante Gui Negão. A atividade foi realizada em campo reduzido, com o elenco dividido em duas equipes.
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A atividade foi realizada em campo reduzido, com o elenco dividido em duas equipes. O exercício tinha como objetivo aprimorar o toque de bola, a saída de pressão e a inversão de jogo. Os jogadores precisavam trabalhar a circulação da bola e realizar a troca de lado com dois passes antes de finalizar nos gols pequenos posicionados no campo.
A equipe com coletes contou com Pedro Milans, Iago Machado, André Ramalho, Fabrizio Angileri, André Carrillo, Breno Bidon, Matheus Bidu, Kaio César, Yuri Alberto e Gui Negão. Já o time sem coletes foi formado por Matheuzinho, Charles, Gustavo Henrique, Hugo Farias, Allan, Alex Santana, Matheus Pereira, Dieguinho, Vitinho e Pedro Raul.
Rodrigo Garro e André participaram da atividade com coletes amarelos e exerceram a função de "coringas". Dessa forma, os dois jogadores atuavam pelas duas equipes, auxiliando na construção das jogadas e na manutenção da posse de bola.
Seedorf orienta Garro e Charles cobra companheiros
Um dos momentos que chamaram a atenção durante o treinamento foi a conversa entre Clarence Seedorf e Rodrigo Garro. Em determinado momento, o treinador se aproximou do argentino, colocou o braço ao redor dele e passou orientações sobre a movimentação em campo. O meia ouviu as instruções enquanto participava do exercício como um dos coringas.
Outro destaque foi a postura de Charles. Integrante da equipe sem coletes, o volante demonstrou bastante intensidade durante toda a atividade, orientando os companheiros e cobrando posicionamento e movimentação. O jogador se comunicava constantemente em voz alta na tentativa de organizar o time.
Em um dos lances, Charles elevou o tom de voz e pediu aos companheiros que cumprissem o objetivo proposto pela comissão técnica para o exercício. A cobrança foi reforçada pelo lateral-direito Matheuzinho, que também orientou os jogadores durante a atividade.
No aspecto ofensivo, Gui Negão foi um dos destaques do treinamento. O atacante marcou dois gols durante o trabalho em campo reduzido, participando das jogadas de finalização da equipe com coletes.
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