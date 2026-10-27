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Rebaixamento: Corinthians vê risco de queda subir para 66%; entenda

Derrota para o Vasco eleva probabilidade de queda, diz UFMG, Opta e Gato Mestre; clube paulista está em 18º com 33 pontos

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/10/2026 12:35
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Clarence Seedorf, técnico holandês, em casaco preto com detalhes laranja do Corinthians.
Seedorf chegou ao Corinthians com a missão de evitar o rebaixamento na reta final do Brasileirão (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

A derrota por 3 a 2 para o Vasco, no último sábado (25), elevou o risco de rebaixamento do Corinthians de 43% para 66% no Campeonato Brasileiro. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), divulgados após a 32ª rodada.

Com o resultado, o clube paulista estacionou nos 33 pontos e caiu para a 18ª posição, o antepenúltimo lugar da tabela. As vitórias de Internacional e Grêmio, rivais diretos na luta contra o descenso, agravaram a situação corintiana. O portal Opta, no entanto, aponta risco um pouco menor: 54,7% de chance de queda para a Série B em 2027.

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Situação no Z-4

O Corinthians acumula dez partidas sem vencer no Brasileirão, com nove derrotas e um empate. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Fernando Diniz, substituído pelo holandês Clarence Seedorf, e do executivo de futebol Marcelo Paz.

O Grêmio, que venceu o Coritiba por 1 a 0 fora de casa, ocupa o 17º lugar com 34 pontos e abre o Z-4. Ainda assim, o clube gaúcho segue ameaçado: a UFMG calcula 61,6% de probabilidade de descenso, uma redução ante os 81,3% registrados antes da rodada. O Opta é mais pessimista e aponta 65,5% de risco para o time de Renato Portaluppi.

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O Internacional, por sua vez, saiu da zona de rebaixamento após bater o Botafogo no Beira-Rio e ocupa agora o 16º lugar com 35 pontos. O risco de queda caiu para 38,5% pela UFMG e para 36,4% segundo o Opta.

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Projeções de permanência

A projeção do Gato Mestre, do Globoesporte (ge), elaborada em parceria com o economista Bruno Imaizumi, trabalha com a chance de permanência na Série A. Pelo modelo, o Corinthians passou de 72,15% para 58,38% de probabilidade de se manter na primeira divisão, a maior melhora entre os clubes ameaçados. O Inter subiu de 47,18% para 62,43%, o maior crescimento entre os três.

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O Grêmio avançou de 17,92% para 30,44%, percentual inferior ao do Corinthians, apesar de o time gaúcho estar à frente na classificação. A explicação está na tabela: o Corinthians tem o confronto direto com o Grêmio na penúltima rodada, joga em casa e ainda enfrentará adversários considerados menos ameaçadores do que os que restam ao rival gaúcho.

No topo do risco, Chapecoense e Remo seguem virtualmente rebaixadas. A Chapecoense é lanterna com 21 pontos e 99,98% de probabilidade de queda pela UFMG; pelo Opta, o percentual é arredondado em 100%. O Remo aparece com 99,58% (UFMG) e 99,8% (Opta). Na projeção do Gato Mestre, Remo e Chapecoense têm 0,46% e menos de 0,01%, respectivamente, de chance de escapar da queda.

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Ainda aparecem nos estudos Mirassol (14,6% na UFMG e 14,8% na Opta), Vitória (6,4% e 10,5%), Coritiba (6,2% e 11,2%), Vasco da Gama (4,1% e 2,5%), Botafogo (2,6% e 4%) e Red Bull Bragantino (0,27% na UFMG; não aparece na Opta). No Gato Mestre, todos eles apresentam, ao menos, 76,75% de chances de permanência.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Mirassol, na sexta-feira (30), às 20h, na Neo Química Arena. O adversário ocupa o 15º lugar com 37 pontos e também tenta se afastar do Z-4. A partida abre uma sequência de confrontos diretos para o clube alvinegro até o encerramento do campeonato.

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