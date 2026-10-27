O Coritiba anunciou nesta terça-feira (27) a demissão do técnico Fernando Seabra. A decisão aconteceu um dia após derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no Couto Pereira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este foi o sétimo jogo consecutivo sem vitória do Coxa, que deixou a equipe na 12ª colocação, apenas cinco pontos da zona de rebaixamento. Seabra foi o 20º treinador demitido nesta edição do Brasileirão.

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Fernando Seabra foi demitido do Coritiba (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Folhapress)

Em nota, o clube paranaense agradeceu ao treinador pelos serviços prestados e profissionalismo em sua passagem:

"O Coritiba Foot Ball Club informa que Fernando Seabra não seguirá como treinador da equipe profissional. O Clube agradece profundamente a Fernando Seabra e a toda a sua comissão técnica pelo profissionalismo, dedicação e compromisso demonstrados ao longo de sua passagem pelo Coritiba.

Mais do que o trabalho desenvolvido dentro de campo, ficam o respeito, a confiança e a relação construída com o Clube e seus profissionais.

A partir deste momento, os trabalhos da equipe profissional terão continuidade sob o comando da comissão técnica permanente do Clube.

O Coritiba deseja a Fernando Seabra e a todos os integrantes de sua comissão técnica muito sucesso na sequência de suas carreiras."

Técnicos demitidos no Brasileirão

Jorge Sampaoli (Atlético-MG)

Fernando Diniz (Vasco)

Juan Carlos Osorio (Remo)

Filipe Luís (Flamengo)

Hernán Crespo (São Paulo)

Tite (Cruzeiro)

Juan Pablo Vojvoda (Santos)

Martín Anselmi (Botafogo)

Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense)

Dorival Júnior (Corinthians)

Roger Machado (São Paulo)

Fábio Matias (Chapecoense)

Renato Gaúcho (Vasco)

Luis Zubeldía (Fluminense)

Franclim Carvalho (Botafogo)

Luís Castro (Grêmio)

Léo Condé (Remo)

Paulo Pezzolano (Internacional)

Fernando Diniz (Corinthians)

Fernando Seabra (Coritiba)

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