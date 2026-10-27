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Vasco x Flamengo: clubes anunciam venda de ingressos do clássico

Clássico será disputado nesta quinta-feira (29), às 20h, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 17:48
Atualizado há 1 minutos
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Pedro em Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Flamengo e Vasco em confronto em 2026 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Os clubes divulgaram as informações sobre a venda de ingressos para o clássico, com setores destinados às duas torcidas e preços que variam conforme o local escolhido e o tipo de entrada.

Para o público geral, os valores vão de R$ 90 a R$ 120, com opções de meia-entrada. Os sócios-torcedores têm preços diferenciados. A venda para os flamenguistas começou nesta terça-feira (27), às 10h, enquanto os vascaínos tiveram acesso antecipado para sócios desde o dia 24 de outubro.

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Vasco x Flamengo: onde comprar ingressos

Os torcedores do Vasco podem comprar ingressos pelo site Sócio Gigante, pelo aplicativo Vasco APP ou pelo portal Sócio Vasco, conforme a categoria. A venda para o público geral, as gratuidades e os visitantes ocorre pela plataforma de ingressos utilizada pelo clube.

Para os torcedores do Flamengo, a venda online começou nesta terça-feira (27), às 10h, para sócios-torcedores e público geral. O resgate de gratuidades também foi aberto no mesmo horário.

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Todos os sócios-torcedores do Flamengo, independentemente do plano, podem adquirir um ingresso com 50% de desconto, conforme as condições divulgadas para a partida.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Preços dos ingressos para Vasco x Flamengo

Torcida do Vasco

Os valores para o público geral nos setores destinados aos vascaínos são:

  • Norte: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada).
  • Oeste Superior: R$ 110 (inteira) e R$ 55 (meia-entrada).
  • Oeste Inferior: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada).

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Os preços para sócios variam conforme o plano e o setor:

Setor Norte

  • Gigante 5 estrelas: R$ 22,50
  • Gigante 4 estrelas: R$ 27
  • Gigante 3 estrelas: R$ 31,50
  • Gigante 2 estrelas: R$ 36
  • Estatutário e Norte a Sul: R$ 45
  • Camisas Negras: R$ 63
  • Dinamite Eterno: check-in

Oeste Superior

  • Gigante 5 estrelas: R$ 27,50
  • Gigante 4 estrelas: R$ 33
  • Gigante 3 estrelas: R$ 38,50
  • Gigante 2 estrelas: R$ 44
  • Estatutário e Norte a Sul: R$ 55
  • Camisas Negras: R$ 77
  • Dinamite Eterno: check-in

Oeste Inferior

  • Gigante 5 estrelas: R$ 30
  • Gigante 4 estrelas: R$ 36
  • Gigante 3 estrelas: R$ 42
  • Gigante 2 estrelas: R$ 48
  • Estatutário e Norte a Sul: R$ 60
  • Camisas Negras: R$ 84
  • Dinamite Eterno: check-in

Torcida do Flamengo

Os torcedores rubro-negros terão ingressos nos setores Sul, Leste Superior e Leste Inferior. Confira os valores:

  • Sul: R$ 90 (inteira), R$ 45 (meia-entrada) e R$ 45 para sócios-torcedores.
  • Leste Superior: R$ 110 (inteira), R$ 55 (meia-entrada) e R$ 55 para sócios-torcedores.
  • Leste Inferior: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia-entrada) e R$ 60 para sócios-torcedores.

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Biometria facial será exigida no Nilton Santos

O acesso ao estádio será realizado por biometria facial. Os torcedores do Flamengo que já possuem cadastro no sistema do clube não precisam fazer um novo registro. Quem ainda não tem a biometria cadastrada deve concluir o procedimento antes da partida.

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Quando terminam as vendas?

A venda de ingressos para os vascaínos será encerrada nesta quinta-feira (29), às 20h45. Para os torcedores do Flamengo, o prazo termina aos 45 minutos de jogo.

Flamengo x Vasco; jogador rubro-negro salta para cabecear a bola, cercado por adversários, torcida ao fundo.
Jogadores de Flamengo e Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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