Vasco e Flamengo voltam a ficar frente a frente nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o palco será o Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, com mando de campo cruz-maltino. E não faltam ingredientes para transformar o clássico em um dos jogos mais aguardados da rodada.

A rivalidade histórica ganha novos capítulos a cada encontro, mas o duelo desta semana chega acompanhado de questões que ultrapassam as quatro linhas. Há uma disputa envolvendo a utilização do Maracanã, um retrospecto que desafia o Vasco no estádio escolhido e objetivos importantes na reta final da competição.

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O Flamengo chega embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, resultado que devolveu a liderança do Brasileirão ao Rubro-Negro, agora com 70 pontos. Já o Vasco ocupa a 13ª colocação, com 38 pontos, e tenta aproveitar a força de um clássico para consolidar o crescimento na tabela.

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Robert Renan comemora gol em Flamengo x Vasco (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Cinco motivos para acompanhar Vasco x Flamengo.

Maracanã virou assunto dentro e fora de campo

Se a rivalidade já costuma falar alto, a disputa envolvendo o Maracanã acrescentou mais combustível ao clássico. O Vasco se desgastou nas negociações para utilizar o estádio em partidas recentes e entendeu que não deveria beneficiar o Flamengo com mais um mando de campo no local.

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O clube cruz-maltino também tentou levar a partida para São Januário, mas não obteve autorização da Polícia Militar e da CBF. A alternativa foi o Nilton Santos, em uma escolha que representa a tentativa de preservar o mando de campo e evitar uma nova rodada de impasses.

O Nilton Santos pode ser uma pedra no sapato vascaíno

O estádio escolhido para o clássico guarda uma lembrança pouco animadora para o torcedor do Vasco. O confronto entre os rivais no Nilton Santos, desde a inauguração da arena, registra sete vitórias rubro-negras, cinco empates e apenas duas vitórias cruz-maltinas em 14 partidas.

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Os triunfos vascaínos aconteceram em 2012, pelo Campeonato Carioca. Desde então, o retrospecto no local passou a ser mais um ingrediente para quem gosta de acompanhar as estatísticas que cercam um clássico.

Agora, o Vasco terá a oportunidade de mudar essa história justamente em um momento no qual precisa somar pontos. Para o Flamengo, o cenário também representa uma chance de manter o rival sob pressão e ampliar sua vantagem histórica no estádio.

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Flamengo defende a liderança do Brasileirão

Na reta final do campeonato, cada rodada ganha peso de decisão. O Flamengo chega ao clássico na liderança, com 70 pontos, depois de uma vitória dramática sobre o Atlético-MG, por 3 a 2, no Maracanã.

O resultado recolocou o time rubro-negro à frente do Palmeiras e reforçou a importância de não desperdiçar pontos na sequência da competição. Em um campeonato tão disputado, tropeçar justamente em um clássico pode custar caro.

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Além da pontuação, vencer o Vasco significaria manter o embalo e dar mais uma resposta em uma fase decisiva da temporada. A rivalidade, nesse contexto, se mistura diretamente à ambição de conquistar o título brasileiro.

Jogadores do Flamengo comemoram a vitória sobre o rival no Maracanã (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

Vasco quer transformar o clássico em ponto de virada

Do outro lado, o Vasco entra em campo com uma missão diferente. Na 13ª posição, com 38 pontos, a equipe busca construir uma reta final mais tranquila e afastar qualquer preocupação com a parte inferior da tabela.

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A vitória sobre o Corinthians, por 3 a 2, com virada garantida por Marino Hinestroza, deu novo fôlego ao time cruz-maltino. O resultado mostrou capacidade de reação e aumentou a importância do próximo compromisso.

Ganhar do maior rival teria um peso que vai além dos três pontos. Seria uma oportunidade de fortalecer o ambiente, dar confiança ao elenco e oferecer ao torcedor um motivo para acreditar em uma sequência positiva.

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Tabu, provocação e arquibancadas: clássico é clássico

O último ingrediente é aquele que não aparece na tabela: a possibilidade de transformar uma partida em memória para o torcedor. O Vasco quer quebrar o retrospecto desfavorável no Nilton Santos, enquanto o Flamengo busca confirmar sua superioridade recente e defender a liderança.

A arquibancada também promete um capítulo à parte. Inicialmente, o Vasco havia planejado uma divisão de ingressos de 90% para sua torcida e 10% para os rubro-negros. Após reunião intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), os clubes chegaram a um acordo para dividir igualmente o público disponível, com 50% dos ingressos para cada lado.

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A mudança garante presença equilibrada das duas torcidas e acrescenta um componente especial ao ambiente do estádio. Em um clássico desse tamanho, qualquer vantagem nas arquibancadas vira motivo de disputa, provocação e conversa nos dias seguintes.

No fim das contas, Vasco e Flamengo entram em campo com objetivos diferentes, mas com a mesma certeza: vencer o rival tem um valor que não cabe apenas nos três pontos. No Nilton Santos, a história, os bastidores e a tabela se encontram em mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro.

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