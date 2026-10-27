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Martinelli, do Fluminense, passa por cirurgia após lesão no joelho

Volante foi submetido a artroscopia para tratar lesão no menisco lateral

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 09:02
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Martinelli, meia do Fluminense, com expressão concentrada.
Martinelli passa por cirurgia e dificilmente volta a jogar pelo Fluminense em 2026 (Foto: Heuler Andrey / DiaEsportivo / Folhapress)

Martinelli, meio-campista do Fluminense, realizou nesta segunda-feira (27) uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no menisco lateral sofrida há dez dias. O procedimento foi bem-sucedido e acompanhado pelo departamento médico do clube.

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O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, o que o obrigou a sair ainda no intervalo da partida. Inicialmente, o atleta optou por um tratamento conservador e intensivo para tentar estar disponível no jogo de volta, chegando a treinar e viajar com a equipe para São Paulo. Contudo, após nova avaliação, ele não foi relacionado para o confronto decisivo.

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Com a eliminação do Fluminense na competição, o clube decidiu realizar a cirurgia para garantir a recuperação adequada do atleta. Segundo o departamento médico, o prazo estimado para o retorno de Martinelli aos gramados é de quase seis semanas. Caso a recuperação evolua mais rapidamente, há possibilidade de ele atuar ainda em 2026, mas o mais provável é que o volante só volte a jogar na próxima temporada.

Martinelli do Fluminense controla a bola durante a Copa Libertadores.
Regente do meio-campo tricolor, Martinelli faz mais uma grande temporada em 2026 (Foto: Matheus Vieira / Pera Photo Press / Folhapress)

➡️ Fluminense liga alerta no Brasileirão para não deixar escapar vaga na Libertadores

Além de titular absoluto do Tricolor, o meia chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti para a última Data Fifa e, se não fosse a lesão, poderia ser chamado novamente na próxima lista, para os amistosos de novembro.

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O Fluminense agora foca na recuperação de Martinelli para que ele esteja disponível para a temporada de 2027, enquanto o volante inicia o processo de reabilitação após a cirurgia. Em campo, o Tricolor, quinto colocado do Brasileirão, busca confirmar a vaga na próxima edição da Libertadores nas últimas seis rodadas.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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