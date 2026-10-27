Grêmio é cobrado na Justiça por dívida em ar-condicionado da Arena
Empresa cobra R$ 51 mil por serviços no estádio; clube alega falta de fluxo
O Grêmio foi acionado na Justiça do Rio Grande do Sul por conta de uma dívida referente a serviços de ar-condicionado prestados na Arena. A cobrança é movida pela empresa Aitek Serviços de Instalação de Comércio de Máquinas, que exige R$ 51.952,16 do clube gaúcho. A informação foi divulgada inicialmente pela "ESPN".
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De acordo com a publicação, o valor original somava R$ 59.402,50, distribuído em oito notas fiscais emitidas entre abril de 2025 e março de 2026. A empresa afirma que tentou uma conciliação amigável durante três meses e recebeu apenas R$ 14.502,50 do montante total. Diante da alegação gremista de que não havia dinheiro em caixa para quitar o saldo restante, a prestadora optou pela via judicial. As tarefas contratadas englobavam manutenção, higienização, recarga de gás e conserto dos aparelhos do estádio.
O processo tramita em estágio inicial, e a agremiação ainda não foi citada oficialmente. Procurado pela reportagem da "ESPN", o Tricolor não se manifestou.
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Grêmio em situação delicada
A ação judicial expõe mais um capítulo do momento financeiro conturbado vivido pelo Grêmio em 2026, ano em que a diretoria registrou um déficit de R$ 124 milhões apenas no primeiro semestre. Recentemente, a instituição também admitiu pendências com a empresa LE Soccer (R$ 4,1 milhões) e com a Thinkball (R$ 626 mil), ambas ligadas à contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves, que deixou Porto Alegre em janeiro rumo ao futebol mexicano.
O cenário delicado fora dos gramados se reflete no desempenho esportivo. A sete rodadas do encerramento da Série A, a equipe amarga a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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