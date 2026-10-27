Tempo joga a favor do Cruzeiro para clássico contra o Atlético-MG
Equipe comandada por Artur Jorge terá três dias de treino
O Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG, na próxima quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o tempo será mais bondoso com a Raposa do que com o Alvinegro.
Isso porque enquanto o Cabuloso fazia seu primeiro treinamento completo de olho na partida, o rival ainda estava concentrado para enfrentar o Flamengo, na última segunda-feira.
Derrotado no Rio de Janeiro, a delegação do Atlético-MG volta à Belo Horizonte nesta terça-feira, às 10h45 (de Brasíila), e tem treino marcado para as 15h (de Brasília).
Contando que o treinador Eduardo Domínguez consiga passar alguma atividade para os titulares em Vespasiano, o Alvinegro terá dois dias de treinamentos para o clássico.
Enquanto isso, Artur Jorge promoveu treinamento no sábado, logo depois do duelo contra o Remo, mas foram a campo apenas os atletas não atuaram durante muito tempo na sexta-feira.
No domingo, os jogadores tiveram folga e começaram na segunda-feira (26) a preparação para o clássico. Ou seja, ao menos três atividades completas e sem viagem para o lado celeste.
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Atlético-MG x Cruzeiro
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida poderá encaminhar muito bem os rumos das duas equipes na briga por uma vaga na Libertadores.
Com a derrota para o Flamengo, o Alvinegro ficou estacionado nos 50 pontos, quatro atrás do rival e do Athletico-PR, os dois primeiros do G4.
Sendo assim, se vencer o clássico na Arena MRV, o Cruzeiro chegará a 57 pontos e pode abrir distância no G4. Em caso de derroa do Fluminense para o Internacional e do Bahia para o São Paulo, a 'gordura' na posição poderá ser de sete pontos.
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