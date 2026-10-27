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Tempo joga a favor do Cruzeiro para clássico contra o Atlético-MG

Equipe comandada por Artur Jorge terá três dias de treino

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/10/2026 09:38
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Jogadores de Atlético-MG e Cruzeiro disputam a bola no Mineirão, em clássico mineiro.
Jogadores de Atlético-MG e Cruzeiro disputam a bola no Mineirão, em clássico mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG, na próxima quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o tempo será mais bondoso com a Raposa do que com o Alvinegro.

Isso porque enquanto o Cabuloso fazia seu primeiro treinamento completo de olho na partida, o rival ainda estava concentrado para enfrentar o Flamengo, na última segunda-feira.

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Derrotado no Rio de Janeiro, a delegação do Atlético-MG volta à Belo Horizonte nesta terça-feira, às 10h45 (de Brasíila), e tem treino marcado para as 15h (de Brasília).

Contando que o treinador Eduardo Domínguez consiga passar alguma atividade para os titulares em Vespasiano, o Alvinegro terá dois dias de treinamentos para o clássico.

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Enquanto isso, Artur Jorge promoveu treinamento no sábado, logo depois do duelo contra o Remo, mas foram a campo apenas os atletas não atuaram durante muito tempo na sexta-feira.

Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro.
Artur Jorge em treino, com camisa azul com o distintivo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No domingo, os jogadores tiveram folga e começaram na segunda-feira (26) a preparação para o clássico. Ou seja, ao menos três atividades completas e sem viagem para o lado celeste.

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Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida poderá encaminhar muito bem os rumos das duas equipes na briga por uma vaga na Libertadores.

Com a derrota para o Flamengo, o Alvinegro ficou estacionado nos 50 pontos, quatro atrás do rival e do Athletico-PR, os dois primeiros do G4.

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Sendo assim, se vencer o clássico na Arena MRV, o Cruzeiro chegará a 57 pontos e pode abrir distância no G4. Em caso de derroa do Fluminense para o Internacional e do Bahia para o São Paulo, a 'gordura' na posição poderá ser de sete pontos.

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