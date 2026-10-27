O que o Corinthians precisa fazer para evitar o rebaixamento à Série B?
Time de Clarence Seedorf soma 33 pontos e tem seis rodadas pela frente
O Corinthians entrou na reta final do Campeonato Brasileiro em situação delicada. Após 32 rodadas, a equipe comandada por Clarence Seedorf ocupa a zona de rebaixamento, com 33 pontos conquistados, e precisa de uma reação imediata para evitar a queda à Série B.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Para chegar aos tradicionais 45 pontos, o Corinthians precisa conquistar 12 dos 18 ainda disponíveis. Uma das possibilidades é vencer quatro dos últimos seis compromissos, mesmo que seja derrotado nos outros dois. Outra combinação seria conquistar três vitórias e três empates, encerrando a competição sem novas derrotas.
A marca de 45 pontos, no entanto, não representa uma garantia matemática de permanência na elite. Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser disputado por 20 clubes no formato de pontos corridos, apenas o Coritiba, em 2009, foi rebaixado com essa pontuação. Por isso, o número é utilizado como referência, embora a permanência dependa também dos resultados dos concorrentes diretos.
Corinthians precisa encerrar sequência negativa
O principal desafio de Clarence Seedorf será interromper a sequência de resultados negativos. O Corinthians não venceu nenhuma das últimas dez partidas pelo Campeonato Brasileiro, período em que acumulou nove derrotas e apenas um empate, com aproveitamento de 3,3% dos pontos disputados.
Além da dificuldade para conquistar resultados, o desempenho defensivo também preocupa. Nesse intervalo, a equipe marcou dez gols e sofreu 22, terminando com saldo negativo de 12. Os números ajudam a explicar a queda na classificação e mostram a dimensão da recuperação necessária nas rodadas finais.
A situação exige uma mudança brusca de rendimento. Para alcançar os 45 pontos, o Corinthians precisará conquistar 66,7% dos pontos restantes, índice muito superior ao apresentado nas últimas dez rodadas. Isso significa que a equipe terá que transformar uma sequência sem vitórias em uma campanha de alto aproveitamento justamente no momento mais decisivo da temporada.
O próximo compromisso será diante do Mirassol, na sexta-feira (30), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 30/10, 20h: Corinthians x Mirassol
- 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
- 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
- 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
- 02/12, 15h: Remo x Corinthians
Corinthians tem mais de 60% de chances de rebaixamento
O cenário também é preocupante nas projeções matemáticas. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians apresenta 62,3% de probabilidade de disputar a Série B em 2027.
Entre os clubes ameaçados, o Grêmio aparece com risco ainda maior, de 81,3%, enquanto Remo e Chapecoense apresentam probabilidades superiores a 99%. Já o Internacional, outro concorrente na luta pela permanência, registra 32,4%.
Chances de rebaixamento no Brasileirão 2026
- Coritiba: 1,9%
- Botafogo: 2,1%
- Vasco: 3,1%
- Vitória: 5,0%
- Mirassol: 12,2%
- Internacional: 32,4%
- Corinthians: 62,3%
- Grêmio: 81,3%
- Remo: 99,45%
- Chapecoense: 99,96%
Corinthians
Corinthians volta aos treinos e atualiza situação de Memphis DepayHá 11 horas
Corinthians
Goleiro que seria lateral vence Corinthians na justiça; entendaHá 13 horas
Futebol Feminino
IA projeta chance de final brasileira na Libertadores Feminina; veja probabilidadesHá 15 horas
Corinthians
Corinthians vive semana com jogos decisivos na temporada; veja calendárioHá 17 horas
Corinthians
Corinthians manda recado a Lula após reeleição à Presidência do BrasilHá 19 horas
Corinthians
Corinthians perde meia-atacante para decisão contra o MirassolHá 21 horas
Mais LANCE!