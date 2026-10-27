O que o Corinthians precisa fazer para evitar o rebaixamento à Série B?

O Corinthians entrou na reta final do Campeonato Brasileiro em situação delicada. Após 32 rodadas, a equipe comandada por Clarence Seedorf ocupa a zona de rebaixamento, com 33 pontos conquistados, e precisa de uma reação imediata para evitar a queda à Série B.

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Para chegar aos tradicionais 45 pontos, o Corinthians precisa conquistar 12 dos 18 ainda disponíveis. Uma das possibilidades é vencer quatro dos últimos seis compromissos, mesmo que seja derrotado nos outros dois. Outra combinação seria conquistar três vitórias e três empates, encerrando a competição sem novas derrotas.

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A marca de 45 pontos, no entanto, não representa uma garantia matemática de permanência na elite. Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser disputado por 20 clubes no formato de pontos corridos, apenas o Coritiba, em 2009, foi rebaixado com essa pontuação. Por isso, o número é utilizado como referência, embora a permanência dependa também dos resultados dos concorrentes diretos.

Corinthians precisa encerrar sequência negativa

O principal desafio de Clarence Seedorf será interromper a sequência de resultados negativos. O Corinthians não venceu nenhuma das últimas dez partidas pelo Campeonato Brasileiro, período em que acumulou nove derrotas e apenas um empate, com aproveitamento de 3,3% dos pontos disputados.

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Além da dificuldade para conquistar resultados, o desempenho defensivo também preocupa. Nesse intervalo, a equipe marcou dez gols e sofreu 22, terminando com saldo negativo de 12. Os números ajudam a explicar a queda na classificação e mostram a dimensão da recuperação necessária nas rodadas finais.

A situação exige uma mudança brusca de rendimento. Para alcançar os 45 pontos, o Corinthians precisará conquistar 66,7% dos pontos restantes, índice muito superior ao apresentado nas últimas dez rodadas. Isso significa que a equipe terá que transformar uma sequência sem vitórias em uma campanha de alto aproveitamento justamente no momento mais decisivo da temporada.

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O próximo compromisso será diante do Mirassol, na sexta-feira (30), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

30/10, 20h: Corinthians x Mirassol 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio 02/12, 15h: Remo x Corinthians

Corinthians precisa reagir nas últimas seis rodadas do Brasileirão para escapar da Série B (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians tem mais de 60% de chances de rebaixamento

O cenário também é preocupante nas projeções matemáticas. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians apresenta 62,3% de probabilidade de disputar a Série B em 2027.

Entre os clubes ameaçados, o Grêmio aparece com risco ainda maior, de 81,3%, enquanto Remo e Chapecoense apresentam probabilidades superiores a 99%. Já o Internacional, outro concorrente na luta pela permanência, registra 32,4%.

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Chances de rebaixamento no Brasileirão 2026