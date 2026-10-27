Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Análise: Atlético luta contra a pressão, mas é castigado no fim e sai de mãos vazias do Maracanã

Galo empatou em 2 a 2 com o Flamengo no Maracanã

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
27/10/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Atlético lamentam gol sofrido para o Flamengo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)
Jogadores do Atlético lamentam gol sofrido para o Flamengo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético enfrentou um cenário adverso no Maracanã e acabou frustrado com o gol sofrido no último lance da partida. A derrota por 3 a 2 para o Flamengo mostrou um Galo que sofreu com a pressão durante boa parte do jogo, mas também conseguiu ser cirúrgico nas oportunidades ofensivas. No entanto, o resultado expôs as dificuldades da equipe para sustentar a vantagem diante do domínio rubro-negro. Apesar da eficiência no ataque e do poder de reação, o time de Eduardo Domínguez não conseguiu segurar o resultado e deixou escapar pontos importantes na briga por uma vaga na Libertadores.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético enfrentou um cenário adverso no Maracanã e acabou frustrado com o gol sofrido no último lance da partida. A derrota por 3 a 2 para o Flamengo mostrou um Galo que sofreu com a pressão durante boa parte do jogo, mas também conseguiu ser cirúrgico nas oportunidades ofensivas. No entanto, o resultado expôs as dificuldades da equipe para sustentar a vantagem diante do domínio rubro-negro. Apesar da eficiência no ataque e do poder de reação, o time de Eduardo Domínguez não conseguiu segurar o resultado e deixou escapar pontos importantes na briga por uma vaga na Libertadores.

Primeiro tempo

O Atlético iniciou a partida com a proposta de se manter bem postado defensivamente, com linhas compactas e organização para explorar os contra-ataques. A estratégia funcionou logo nos primeiros minutos e deu resultado: o Galo abriu o placar após uma transição rápida.

continua após a publicidade

A equipe recuperou a posse de bola e executou o que havia planejado. Victor Hugo encontrou um passe em profundidade para Preciado, que arrancou em velocidade, chegou à área e rolou para Bernard. O camisa alvinegro finalizou firme, no contrapé de Rossi, e colocou o Atlético em vantagem.

Após o gol, o Galo manteve a postura defensiva. Com linhas próximas e compactas, a equipe dificultava a penetração do Flamengo e tentava impedir a criação de oportunidades claras pelo adversário.

continua após a publicidade

No entanto, o cenário mudou em uma jogada de Plata. Ao tentar cruzar, o atacante viu a bola atravessar a área e enganar Gabriel Delfim, que foi surpreendido pelo quique e não conseguiu evitar o gol de empate da equipe carioca.

O Flamengo cresceu após igualar o marcador e passou a pressionar o Atlético com intensidade. As saídas em velocidade, que funcionaram nos primeiros minutos, tornaram-se cada vez mais raras, enquanto o Galo ficou encurralado no campo de defesa, com dificuldades para manter a posse de bola e aliviar a pressão.

continua após a publicidade

Pouco tempo depois, Arrascaeta aproveitou sua habilidade individual para superar a marcação atleticana com um drible e virar a partida para o Flamengo.

Ao abrir o placar tão cedo, o Atlético pareceu abrir mão de buscar o ataque para se concentrar quase exclusivamente na defesa. Diante da pressão imposta pelo Flamengo no Maracanã, a postura custou caro ao time alvinegro, que não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu a virada ainda na primeira etapa.

continua após a publicidade
Preciado e Lino disputam bola no Flamengo x Atlético, diante de torcida.
(Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético seguiu encurralado e com dificuldades para escapar da pressão imposta pelo Flamengo. O Galo conseguia se defender, mas continuava sofrendo com o perigo constante criado pela equipe carioca. Nas escapadas, o time alvinegro não conseguia progredir, com jogadores isolados no ataque e sem a conexão necessária para construir jogadas ofensivas organizadas.

Em um dos momentos de maior pressão do Flamengo, o Atlético conseguiu marcar em um lance rápido e bem executado. Victor Hugo lançou a bola pelo alto, ainda do meio-campo, para Lodi, que infiltrou nas costas da defesa e finalizou de primeira, marcando um belo gol para colocar o Galo novamente em vantagem no placar.

continua após a publicidade

Após o gol, o Atlético conseguiu melhorar seu desempenho. Embora o Flamengo mantivesse a posse de bola e continuasse tentando chegar ao ataque, o time alvinegro passou a neutralizar melhor as investidas adversárias e também evoluiu na construção ofensiva. Com a bola, a equipe conseguiu organizar melhor as jogadas, trocar passes e encontrar espaços para avançar ao campo de ataque.

Com o passar do tempo, o cenário de pressão constante do Flamengo foi mudando. O Atlético ganhou confiança, melhorou a circulação da bola e passou a equilibrar as ações, diminuindo o sufoco vivido nos momentos anteriores. A equipe, que havia sofrido durante boa parte da partida, conseguiu encontrar alternativas para sair da pressão e parecia encaminhar o confronto para conquistar um ponto importante no Maracanã.

continua após a publicidade

No entanto, quando o empate parecia encaminhado, o Flamengo teve um pênalti marcado a seu favor nos acréscimos. Carrascal foi para a cobrança, converteu e garantiu a vitória da equipe carioca no último lance da partida, frustrando os planos do Atlético.

O Galo foi penalizado pela dificuldade em sustentar sua estratégia defensiva durante os 90 minutos. Apesar da eficiência no ataque e da capacidade de aproveitar as oportunidades criadas, a equipe não conseguiu resistir à pressão rubro-negra até o fim. A postura excessivamente defensiva em boa parte do confronto contribuiu para que o Flamengo mantivesse o domínio territorial e buscasse o resultado até os minutos finais. Com o gol sofrido no apagar das luzes, o Atlético deixou escapar um ponto que seria importante na briga por uma vaga na Libertadores.

continua após a publicidade
Atlético Mineiro x Flamengo: jogadores disputam a bola no campo (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Folhapress)
RIO DE JANEIRO (RJ), 26/10/2026 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2026 / FLAMENGO X ATLETICO MG - Partida entre Flamengo x Atletico MG, valida pela trigesima segunda rodada do Brasileirao 2026, realizada no Estadio Maracana , na noite desta segunda-feira, 26.(Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Atlético Mineiro cercam o árbitro no gramado durante a partida.

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Flamengo x Atlético-MG viraliza: 'Claramente'

Há 6 horas
Jogador do Atlético disputa a bola com jogador do Flamengo em Atlético x Flamengo.Renan Lodi em Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Lodi analisa derrota do Atlético e admite pênalti cometido: 'Assumo meu erro'

Há 7 horas
Eduardo Domínguez, treinador do Atlético Mineiro, em campo no jogo Atlético Mineiro x Flamengo.

Atlético Mineiro

Domínguez avalia partida com dois tempos distintos e atuação irregular do Atlético

Há 7 horas
Goleiro de uniforme laranja defende chute em Flamengo x Atlético Mineiro, enquanto atacante branco avança.

Fora de Campo

Lance de Rossi em Flamengo x Atlético-MG gera revolta: 'Sempre avisei'

Há 8 horas
Pedro, atacante do Flamengo, em campo durante partida do Brasileirão, com torcedores ao fundo.

Fora de Campo

Gol perdido de Pedro em Flamengo x Atlético-MG gera revolta: 'Desisto'

Há 9 horas
Arrascaeta em ação durante partida do Flamengo

Futebol Nacional

Veja gols em Flamengo x Atlético-MG: Carrascal marca no fim

Há 9 horas
Mais LANCE!
Camisa do Atlético Mineiro branca com QR code central e logos de patrocinadores.

Atlético faz ação especial e terá 'QR Code gigante' na camisa diante do Flamengo: entenda

Camisa do Atlético Mineiro (Galo) no Maracanã, pendurada em uma grade próxima ao campo.

Atlético está escalado com novidades para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

Flamengo comemorando em campo, com camisas pretas e vermelhas, números 16, 19 e 10.

Com emoção, Flamengo vence o Atlético de virada e segue na liderança do Brasileirão

Jogadores do Atlético Sub-20 comemorando (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

Atlético-MG empata com o Cruzeiro e conquista o Mineiro Sub-20

Vitória x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Como o Atlético evoluiu no Brasileirão e se equiparou ao Flamengo no returno?

Jogadores alinham-se no gramado: Atlético MG x Cruzeiro Sub 20; bola no centro, estádio vazio ao fundo.

Cruzeiro e Atlético-MG definem título do Campeonato Mineiro Sub-20; saiba onde assistir

Troféu do Brasileirão com esfera dourada no centro, diante de escudo iluminado ao fundo.

Futebol entra na reta decisiva: títulos, vagas continentais e rebaixamento

Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

IA crava resultado de Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão

Plata comemora o belo gol marcado no confronto entre Flamengo e Atlético pelo Brasileirão

Opinião: Flamengo e Atlético-MG, uma rivalidade com pesos diferentes

Cuello (Flamengo) driblando jogador do Atlético Mineiro no Maracanã

Atlético mantém equilíbrio em duelos recentes contra o Flamengo no Maracanã

Paquetá e Bernard

De volta às origens, Paquetá e Bernard vivem momentos distintos antes de Flamengo x Atlético-MG

Jogadores do Atlético Mineiro (Galo) celebram na Arena MRV.: Pedro Souza / Atlético)

Atlético encara 'semana de gigantes' com sequência de três jogos em sete dias

Flamengo x Atlético-MG

Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão