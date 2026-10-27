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North projeta chegar à Série A em até seis anos e aposta em Míchel Salgado para crescer

Presidente Victor Oliveira detalha planos do clube mineiro, que disputará a elite estadual, a Copa do Brasil e a Série D em 2027

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 12:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O North Esporte Clube quer transformar o crescimento recente em um projeto para alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro nos próximos anos. Com apenas quatro anos de história, o clube de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, estabeleceu como objetivo chegar à elite nacional em um prazo de cinco a seis anos e aposta na contratação do espanhol Míchel Salgado, ex-jogador do Real Madrid e da seleção espanhola, para comandar a equipe a partir de 2027. Em entrevista ao Lance!, o presidente Victor Oliveira explicou os planos para o futuro, a estratégia de gestão e os investimentos em estrutura e formação de atletas.

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O planejamento esportivo do North ganhou novos desafios após a conquista do acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro. Na próxima temporada, a equipe também disputará a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. Para Victor, a combinação entre gestão, infraestrutura e ambição esportiva pode acelerar o desenvolvimento do clube.

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— A gente fala que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, pensamos, sim, em um projeto de cinco, seis anos para estar em uma Série A — afirmou o presidente.

North celebra o título inédito do Troféu Inconfidência 2026, levantando a taça sob confetes.
North conquista o título inédito do Troféu Inconfidência 2026 (Foto: Divulgação)

A escolha por Míchel Salgado

A chegada de Míchel Salgado ao North começou com uma ideia durante a Copa do Mundo. Quando viram o espanhol aparecer durante uma transmissão de um jogo. Segundo Victor Oliveira, o clube ainda avaliava nomes para o comando técnico quando decidiu buscar informações sobre o ex-lateral-direito, que construiu parte de sua carreira no Real Madrid.

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O primeiro contato ocorreu após o final da Copa do Mundo, por meio de pessoas próximas ao espanhol. Durante uma videoconferência, o dirigente apresentou a estrutura e os objetivos do projeto, mesmo reconhecendo as limitações financeiras da equipe para viabilizar a contratação.

— Dinheiro talvez para te trazer como treinador aqui a gente não tenha, mas para te comprar uma passagem para você vir conhecer nosso projeto, toda a infraestrutura que a gente quer construir, a gente tem — contou Victor sobre a conversa com o treinador.

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De acordo com o presidente, Salgado aceitou conhecer as instalações do clube e demonstrou interesse após entender o planejamento para os próximos anos. Victor também destacou que o espanhol conta com uma rede de profissionais de observação de jogadores que trabalham com ele em grandes clubes do país.

A expectativa do North é que a experiência internacional do treinador contribua para a montagem do elenco e para a preparação da equipe em uma temporada que terá três competições no calendário.

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Outro ponto destacado por Victor Oliveira foi a estrutura de trabalho que Míchel Salgado pretende levar ao North. Segundo o presidente, o treinador conta com uma rede de profissionais de scouting que atuam em grandes clubes do futebol brasileiro e trabalham em conjunto com ele. A diretoria vê essa equipe de apoio como um diferencial para a identificação de jogadores e a montagem do elenco para 2027.

Míchel Salgado em colagem: jogador do Real Madrid em camisa branca, com troféu ao lado e retratos dele ao fundo.
Anúncio do Míchel Salgado no North Esporte Clube (Foto: Divulgação)

North quer ampliar a torcida e fortalecer a identidade em Montes Claros

Além dos resultados em campo, o North trabalha para consolidar sua identidade em Montes Claros e ampliar a presença na região norte de Minas Gerais. Segundo Victor Oliveira, a aproximação com a população tem sido uma das prioridades desde a criação do clube.

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O dirigente afirmou que a equipe vendeu quase quatro mil camisas na última temporada e atribuiu o crescimento do apoio à identificação dos moradores com o time da cidade. Ele também destacou que Montes Claros ficou 17 anos sem um representante na primeira divisão do Campeonato Mineiro.

— A gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão criando esse sentimento de pertencimento. A cidade abraçou o esporte, e a gente conseguiu criar essa paixão pela camisa local — declarou.

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Victor também afirmou que o clube mantém uma gestão sem endividamento e busca conciliar o crescimento esportivo com o controle financeiro. A estratégia, segundo ele, é ampliar a estrutura sem abandonar a responsabilidade administrativa.

Centro de treinamento é uma das apostas do clube mineiro

A infraestrutura aparece como um dos principais argumentos do North para atrair profissionais e desenvolver jogadores. O clube conta com academia, setor de fisioterapia, acompanhamento em nutrologia, alojamento e campos de treinamento que, segundo o presidente, seguem o padrão FIFA.

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Victor considera que o investimento nas instalações ajudou a equipe a avançar nas divisões do futebol mineiro e pretende manter essa estrutura como parte do planejamento para os próximos anos.

— O CT do North está entre os 50 melhores do país já — afirmou o dirigente.

O presidente também ressaltou que o clube pretende utilizar a estrutura para dar suporte ao elenco profissional e às categorias de base. A intenção é fazer com que o desenvolvimento dos jovens acompanhe a evolução esportiva da equipe principal.

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Foco nas categorias de base

A formação de jogadores é outro eixo do planejamento. Atualmente, o North reúne cerca de 350 atletas nas categorias de base e tem equipes sub-15 e sub-17 na primeira divisão do Campeonato Mineiro.

De acordo com Victor Oliveira, o clube está concluindo os procedimentos burocráticos e jurídicos para obter o reconhecimento como clube formador, com a expectativa de iniciar 2027 nessa condição.

A integração entre base e profissional já faz parte do planejamento do North. Segundo o presidente, de quatro a cinco jogadores formados no clube integram um elenco principal que costuma contar com aproximadamente 26 atletas.

O dirigente também mencionou parcerias e a presença de jogadores ligados ao North em equipes como Botafogo, Palmeiras e Atlético-MG.

A estratégia é ampliar as oportunidades para os jovens e, ao mesmo tempo, criar condições para que o clube desenvolva atletas com potencial de atuar no futebol profissional.

Jogadores do North Esporte Clube, base, alinhados perto do gol durante treino em campo.
Categorias de base do North Esporte Clube (Foto: Divulgação)

North quer buscar investidores e ampliar a marca nacionalmente

Com a participação na Série D e na Copa do Brasil prevista para 2027, o North pretende aumentar sua visibilidade para além de Minas Gerais. Victor Oliveira afirmou que o clube também busca fortalecer a marca no mercado internacional e considera a possibilidade de atrair investidores para sustentar os próximos passos do projeto.

Outra iniciativa em avaliação é a criação de intercâmbios para receber atletas estrangeiros e proporcionar contato com o futebol brasileiro.

— Temos alguns outros projetos, como a busca de um investidor para nos ajudar a chegar nesse nível de Série A. Também temos a ideia de gerar intercâmbio de atletas, para receber jogadores estrangeiros na prática do futebol brasileiro — explicou.

A contratação de Míchel Salgado integra esse movimento de ampliação da projeção do clube. A diretoria espera que o nome do espanhol ajude a atrair atenção para o projeto e contribua para a construção de um elenco competitivo nas próximas temporadas.

Presidente promete ambição com responsabilidade

Apesar dos objetivos de longo prazo, Victor Oliveira afirma que o North pretende manter os pés no chão durante o processo de crescimento. O presidente defende a continuidade de uma gestão organizada, com atenção aos procedimentos esportivos e administrativos.

O dirigente voltou a destacar a ambição do projeto e a intenção de estabelecer o clube em um novo patamar no futebol brasileiro.

— O torcedor pode esperar que a gente é um projeto extremamente audacioso e que pensa grande, mas, lógico, com muito pé no chão, com muita seriedade, fazendo um futebol diferente, mas que em nenhum momento deixa de sonhar grande — concluiu.

Victor Oliveira North, treinador com polo preto, logotipo no peito, em treino com jovens ao fundo.
Victor Oliveira, presidente do North Esporte Clube (Foto: Divulgação)

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