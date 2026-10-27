O North Esporte Clube quer transformar o crescimento recente em um projeto para alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro nos próximos anos. Com apenas quatro anos de história, o clube de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, estabeleceu como objetivo chegar à elite nacional em um prazo de cinco a seis anos e aposta na contratação do espanhol Míchel Salgado, ex-jogador do Real Madrid e da seleção espanhola, para comandar a equipe a partir de 2027. Em entrevista ao Lance!, o presidente Victor Oliveira explicou os planos para o futuro, a estratégia de gestão e os investimentos em estrutura e formação de atletas.

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O planejamento esportivo do North ganhou novos desafios após a conquista do acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro. Na próxima temporada, a equipe também disputará a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. Para Victor, a combinação entre gestão, infraestrutura e ambição esportiva pode acelerar o desenvolvimento do clube.

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— A gente fala que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, pensamos, sim, em um projeto de cinco, seis anos para estar em uma Série A — afirmou o presidente.

North conquista o título inédito do Troféu Inconfidência 2026 (Foto: Divulgação)

A escolha por Míchel Salgado

A chegada de Míchel Salgado ao North começou com uma ideia durante a Copa do Mundo. Quando viram o espanhol aparecer durante uma transmissão de um jogo. Segundo Victor Oliveira, o clube ainda avaliava nomes para o comando técnico quando decidiu buscar informações sobre o ex-lateral-direito, que construiu parte de sua carreira no Real Madrid.

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O primeiro contato ocorreu após o final da Copa do Mundo, por meio de pessoas próximas ao espanhol. Durante uma videoconferência, o dirigente apresentou a estrutura e os objetivos do projeto, mesmo reconhecendo as limitações financeiras da equipe para viabilizar a contratação.

— Dinheiro talvez para te trazer como treinador aqui a gente não tenha, mas para te comprar uma passagem para você vir conhecer nosso projeto, toda a infraestrutura que a gente quer construir, a gente tem — contou Victor sobre a conversa com o treinador.

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De acordo com o presidente, Salgado aceitou conhecer as instalações do clube e demonstrou interesse após entender o planejamento para os próximos anos. Victor também destacou que o espanhol conta com uma rede de profissionais de observação de jogadores que trabalham com ele em grandes clubes do país.

A expectativa do North é que a experiência internacional do treinador contribua para a montagem do elenco e para a preparação da equipe em uma temporada que terá três competições no calendário.

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Outro ponto destacado por Victor Oliveira foi a estrutura de trabalho que Míchel Salgado pretende levar ao North. Segundo o presidente, o treinador conta com uma rede de profissionais de scouting que atuam em grandes clubes do futebol brasileiro e trabalham em conjunto com ele. A diretoria vê essa equipe de apoio como um diferencial para a identificação de jogadores e a montagem do elenco para 2027.

Anúncio do Míchel Salgado no North Esporte Clube (Foto: Divulgação)

North quer ampliar a torcida e fortalecer a identidade em Montes Claros

Além dos resultados em campo, o North trabalha para consolidar sua identidade em Montes Claros e ampliar a presença na região norte de Minas Gerais. Segundo Victor Oliveira, a aproximação com a população tem sido uma das prioridades desde a criação do clube.

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O dirigente afirmou que a equipe vendeu quase quatro mil camisas na última temporada e atribuiu o crescimento do apoio à identificação dos moradores com o time da cidade. Ele também destacou que Montes Claros ficou 17 anos sem um representante na primeira divisão do Campeonato Mineiro.

— A gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão criando esse sentimento de pertencimento. A cidade abraçou o esporte, e a gente conseguiu criar essa paixão pela camisa local — declarou.

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Victor também afirmou que o clube mantém uma gestão sem endividamento e busca conciliar o crescimento esportivo com o controle financeiro. A estratégia, segundo ele, é ampliar a estrutura sem abandonar a responsabilidade administrativa.

Centro de treinamento é uma das apostas do clube mineiro

A infraestrutura aparece como um dos principais argumentos do North para atrair profissionais e desenvolver jogadores. O clube conta com academia, setor de fisioterapia, acompanhamento em nutrologia, alojamento e campos de treinamento que, segundo o presidente, seguem o padrão FIFA.

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Victor considera que o investimento nas instalações ajudou a equipe a avançar nas divisões do futebol mineiro e pretende manter essa estrutura como parte do planejamento para os próximos anos.

— O CT do North está entre os 50 melhores do país já — afirmou o dirigente.

O presidente também ressaltou que o clube pretende utilizar a estrutura para dar suporte ao elenco profissional e às categorias de base. A intenção é fazer com que o desenvolvimento dos jovens acompanhe a evolução esportiva da equipe principal.

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Foco nas categorias de base

A formação de jogadores é outro eixo do planejamento. Atualmente, o North reúne cerca de 350 atletas nas categorias de base e tem equipes sub-15 e sub-17 na primeira divisão do Campeonato Mineiro.

De acordo com Victor Oliveira, o clube está concluindo os procedimentos burocráticos e jurídicos para obter o reconhecimento como clube formador, com a expectativa de iniciar 2027 nessa condição.

A integração entre base e profissional já faz parte do planejamento do North. Segundo o presidente, de quatro a cinco jogadores formados no clube integram um elenco principal que costuma contar com aproximadamente 26 atletas.

O dirigente também mencionou parcerias e a presença de jogadores ligados ao North em equipes como Botafogo, Palmeiras e Atlético-MG.

A estratégia é ampliar as oportunidades para os jovens e, ao mesmo tempo, criar condições para que o clube desenvolva atletas com potencial de atuar no futebol profissional.

Categorias de base do North Esporte Clube (Foto: Divulgação)

North quer buscar investidores e ampliar a marca nacionalmente

Com a participação na Série D e na Copa do Brasil prevista para 2027, o North pretende aumentar sua visibilidade para além de Minas Gerais. Victor Oliveira afirmou que o clube também busca fortalecer a marca no mercado internacional e considera a possibilidade de atrair investidores para sustentar os próximos passos do projeto.

Outra iniciativa em avaliação é a criação de intercâmbios para receber atletas estrangeiros e proporcionar contato com o futebol brasileiro.

— Temos alguns outros projetos, como a busca de um investidor para nos ajudar a chegar nesse nível de Série A. Também temos a ideia de gerar intercâmbio de atletas, para receber jogadores estrangeiros na prática do futebol brasileiro — explicou.

A contratação de Míchel Salgado integra esse movimento de ampliação da projeção do clube. A diretoria espera que o nome do espanhol ajude a atrair atenção para o projeto e contribua para a construção de um elenco competitivo nas próximas temporadas.

Presidente promete ambição com responsabilidade

Apesar dos objetivos de longo prazo, Victor Oliveira afirma que o North pretende manter os pés no chão durante o processo de crescimento. O presidente defende a continuidade de uma gestão organizada, com atenção aos procedimentos esportivos e administrativos.

O dirigente voltou a destacar a ambição do projeto e a intenção de estabelecer o clube em um novo patamar no futebol brasileiro.

— O torcedor pode esperar que a gente é um projeto extremamente audacioso e que pensa grande, mas, lógico, com muito pé no chão, com muita seriedade, fazendo um futebol diferente, mas que em nenhum momento deixa de sonhar grande — concluiu.

Victor Oliveira, presidente do North Esporte Clube (Foto: Divulgação)

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