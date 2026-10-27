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Presidente do Fluminense faz balanço da participação na Libertadores

Mattheus Montenegro também garante participação no torneio em 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 09:34
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Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, em coletiva de imprensa com microfone à mesa.
Mattheus Montenegro faz o seu primeiro ano de mandato à frente do Fluminense (Foto: Robson Mafra / AGIF / Folhapress)

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, avaliou a participação do clube na Libertadores de 2026, encerrada com eliminação nos pênaltis para o Palmeiras. Em entrevista à "Flu TV", ele reconheceu a campanha irregular na fase de grupos, mas destacou a evolução no mata-mata, inclusive contra o Verdão, e garantiu a presença do time na edição de 2027.

— Nos dois jogos mata-mata, contra o Rivadavia e contra o Platense, a gente mostrou que o grupo era capaz de superar as adversidades, e é por isso que a gente se classificou. Na semifinal, foi um jogo grande, a gente fez um jogo de Fluminense. Um jogo em que o time se entregou. O resultado a gente não controla, mas sim a vontade de vencer e como a gente vai se portar dentro de campo. Isso o grupo mostrou. Mostrou que estava muito comprometido com a competição, mostrou que não seria fácil tirar a gente, como não foi. Mas o que mais importa é colocar taça na sala de troféus do Fluminense. E é para isso que a gente trabalha todos os dias — refletiu.

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Em momento irregular no Brasileirão, o Tricolor busca se recuperar para confirmar vaga na próxima Libertadores. Para o dirigente, a participação constante na principal competição continental é o que permitirá sonhar em voltar a vencê-la.

— O Fluminense é muito forte sempre e vamos estar na Libertadores de 2027. Agora a gente tem uma nova missão: voltar à Libertadores no ano que vem. Acho que o que a gente aprendeu aqui na gestão, em todos esses anos, é que o mais importante é a consistência, estar lá sempre. A gente tem 11 participações na Libertadores e cinco foram nos últimos anos. O objetivo é estar lá sempre. Estando lá sempre, a gente vai ter a oportunidade de estar na final e vamos, se Deus quiser, muito em breve repetir 2023 — projetou.

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Jogadores do Fluminense alinhados em campo antes do jogo contra o Palmeiras.
Fluminense conseguiu reverter placar contra o Palmeiras de forma heroica, mas acabou eliminado nos pênaltis (Foto: Roberto Casimiro / Fotoarena / Folhapress)

➡️ Fluminense liga alerta no Brasileirão para não deixar escapar vaga na Libertadores

Atualmente, o Fluminense ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, a três do Athletico-PR, que lidera o G-4, zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Após a derrota para a Chapecoense por 2 a 1 no último sábado (24), o time busca se recuperar diante do Internacional, no Maracanã, nesta quarta-feira (28).

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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