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Botafogo de 2026 no Brasileirão tem a pior defesa desde retorno à elite

Glorioso se aproxima da marca de gols sofridos do ano do descenso, em 2020

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 05:00
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Vitinho, jogador do Botafogo, em ação durante a partida, conduzindo a bola.
Vitinho, do Botafogo, em ação contra o Internacional (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Já na reta final, faltando seis rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda não conseguiu resolver o problema do sistema defensivo e tem a segunda pior defesa da competição, com 51 gols sofridos em 32 jogos. A marca assusta e é a pior do clube desde a virada para a SAF, com maior investimento no futebol.

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O Botafogo está acima apenas da lanterna Chapecoense, que tem a defesa mais vazada do Brasileirão, com 63 gols sofridos. A missão mais complicada do técnico Tite, que tem cinco jogos à frente da equipe, está longe de ser cumprida.

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Sempre foi a tônica dos trabalhos do ex-comandante da Seleção Brasileira ter defesas ajustadas e um jogo seguro, ainda que pouco propositivo em clubes, como foi no Corinthians, Flamengo e no Cruzeiro. No entanto, no Glorioso, ainda não há nada que mostre evolução na troca do comando para a chegada do experiente treinador.

Tite encontra dificuldade

Desde sua estreia, foram cinco jogos disputados pelo Botafogo, com três derrotas, um empate e uma vitória. A equipe sofreu oito gols, marcou apenas três e só não foi vazada contra a própria Chape, na única vitória do recorte.

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O esquema tem mostrado atuações ruins da zaga alvinegra, principalmente por posicionamento, mas esse não é o único fator. O Botafogo sofre com desfalques no setor, como os de Arthur Chaves e Lucas Monzón, peças que, na teoria, largaram na frente para formarem dupla no 11 inicial. Com isso, Marçal ganhou vaga na esquerda e vem atuando ao lado de Ferraresi.

Marçal, do Botafogo, disputa bola com o Inter em jogo
Botafogo perdeu para o Internacional fora de casa pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Em cinco anos de SAF, este já é o pior desempenho defensivo do clube no Brasileirão e a vantagem tende a aumentar consideravelmente. Veja as campanhas:

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2022 - 43 gols
2023 - 37 gols
2024 - 29 gols
2025 - 38 gols
2025 - 51 gols em 32 rodadas

A nível de comparação, na campanha do último rebaixamento do Botafogo, em 2020, quando a equipe terminou na 20ª colocação, o time sofreu 62 gols.

Para virar a chave na competição e se afastar da zona de rebaixamento, o Botafogo volta a campo na quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o Remo, fora de casa. O Glorioso está em 11º, com 39 pontos somados.

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