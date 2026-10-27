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Arrascaeta manda recado sobre briga com Palmeiras pela liderança do Brasileirão: 'Não interessa o rival'

Meia destaca necessidade de dar uma 'resposta' após eliminação na Libertadores e minimiza disputa direta pela liderança do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 11:13
Atualizado há 1 minutos
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Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.
Arrascaeta comemora gol do Flamengo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no Maracanã (Foto: André Fabiano/Folhapress)

O Flamengo reassumiu a liderança do Brasileirão, mas a disputa com o Palmeiras segue acirrada na reta final da competição. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, nesta segunda-feira (26), no Maracanã, Arrascaeta evitou dar atenção à campanha do rival e destacou que o foco rubro-negro precisa estar nos próprios resultados.

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— Não interessa o rival, vamos pensar na gente. O mais importante é ganhar cada jogo, e os demais façam o que fizerem — afirmou o camisa 10, em entrevista ao "Premiere".

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Com o resultado, o Flamengo chegou aos 70 pontos e abriu apenas um de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. A diferença mantém a disputa pela liderança em aberto, com as duas equipes na briga pelo título brasileiro.

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Arrascaeta destaca importância da vitória do Flamengo

Além do impacto na tabela, o triunfo sobre o Atlético-MG teve um peso importante para o elenco rubro-negro. Arrascaeta classificou o confronto como decisivo e destacou a necessidade de dar uma resposta após a eliminação para o Estudiantes, nas quartas de final da Libertadores.

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— Para nós, hoje era uma final, um jogo muito importante e decisivo, depois de uma semifinal em que ficamos fora, em casa. Tínhamos que dar uma resposta. Merecíamos ter feito mais gols, mas, infelizmente, tivemos que sofrer até o final. Em nenhum momento deixamos de acreditar — declarou.

Autor do segundo gol do Flamengo, o uruguaio viu a equipe precisar lutar até os acréscimos para garantir os três pontos. O Atlético-MG abriu o placar com Bernard, mas Gonzalo Plata e Arrascaeta viraram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Renan Lodi empatou para o Galo, e Carrascal converteu um pênalti nos minutos finais para confirmar a vitória rubro-negra por 3 a 2.

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