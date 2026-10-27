O Vasco terá pela frente mais um desafio contra o Flamengo no Estádio Nilton Santos. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro, em um palco no qual o retrospecto é desfavorável ao Cruz-Maltino. Desde a inauguração do estádio, em 2007, os rivais disputaram 14 partidas no local, com sete vitórias rubro-negras, cinco empates e apenas dois triunfos vascaínos.

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As duas vitórias do Vasco aconteceram em 2012, ambas pelo Campeonato Carioca. Na primeira, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1. Depois, superou o rival por 3 a 2, em um dos encontros mais movimentados entre as equipes no estádio. As duas vitórias do Vasco aconteceram em 2012, ambas pelo Campeonato Carioca. Na primeira, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1. Depois, superou o rival por 3 a 2, em um dos encontros mais movimentados entre as equipes no estádio.

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O primeiro Clássico dos Milhões no Estádio Nilton Santos foi no dia 24 de outubro de 2010, quando o local ainda tinha a alcunha de Engenhão. Cesinha, para o Vasco, e Renato Abreu, para o Flamengo, marcaram no empate em 1 a 1. (Foto: Ricardo Ramos/Lancepress!)

Desde então, o Vasco não voltou a vencer o Flamengo no Nilton Santos. O retrospecto recente reforça a dificuldade do confronto no local: nos quatro encontros mais recentes, o Rubro-Negro saiu vencedor em todas as ocasiões, incluindo os duelos pelo Campeonato Carioca de 2019, 2022 e 2025, além de outros confrontos registrados no período.

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Pedro Emanuel comenta escolha do estádio

Após a vitória sobre o Corinthians, o técnico Pedro Emanuel comentou a decisão de mandar o clássico contra o Flamengo no Nilton Santos. O treinador afirmou que a escolha não passou por ele e destacou a necessidade de adaptação ao gramado sintético.

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— Não tenho uma posição sobre isso. Foi me comunicado isso e acho que não tem que passar por mim. Foi uma decisão e temos que nos preparar. É lógico que não deixa de ser um campo sintético, que não é normal onde nós trabalhamos diariamente, mas temos um bom exemplo de algumas semanas termos ido ao Nilton Santos e saído com um resultado bastante positivo para nós. É uma questão de adaptação, vamos tentar fazer o nosso melhor. Acho que são decisões administrativas e cabe a nós suportá-las e trabalhar em função delas, nada mais — afirmou.

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