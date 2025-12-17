O Operário-PR se reapresentou na terça-feira (16) para a iniciar a pré-temporada. Com calendário cheio, o Fantasma anunciou seis contratações para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O elenco alvinegro passará oito dias no CT SM Sports, em Londrina (PR), antes da folga do Natal. Depois, voltará para Ponta Grossa (PR) para seguir a preparação até a estreia do Campeonato Paranaense, em 7 de janeiro, diante do Tubarão, fora de casa.

A retomada dos trabalhos contou avaliações médicas e físicas para, durante a semana, ter atividades no campo, com dois treinos diários. Um jogo-treino está previsto para 23 de dezembro.

continua após a publicidade

- O período de pré-temporada é fundamental para a construção do nosso time. É nesse momento que conseguimos integrar os atletas que estão chegando, alinhar os conceitos táticos e criar uma identidade coletiva forte - avaliou Bruno Batata, gerente de futebol do Operário-PR.

- Vamos fazer uma coisa no futebol que a gente chama de 5 por 1. A cada cinco sessões de treino, há um período de folga antes de retomarmos mais cinco, para otimizar o tempo. Como os treinos são mais pesados, estarmos juntos ajuda, porque o pessoal da fisioterapia está à disposição para qualquer tipo de necessidade - completou o treinador Alex.

continua após a publicidade

Entre as novidades, cinco dos seis reforços: o lateral-direito Mikael Doka, o zagueiro Jhan Pool, e os atacantes Hildeberto Pereira, Aylon Tavella e Edwin Torres. Outra contratação, o zagueiro José Cuenú disputou e conquistou o título do Clausura do Campeonato Colombiano na terça-feira (16), com o Junior Barranquilla, e se apresenta 'com atraso'.

Já o meio-campista Vinicius Diniz está de volta após um empréstimo ao futebol japonês. Vale lembrar que o clube dispensou 10 atletas após o fim da Série B.

Operário-PR em 2026

Sob comando de Alex, que renovou contrato, Operário-PR tem calendário cheio para 2026. O Fantasma jogará o Paranaense a partir de janeiro e a Copa do Brasil em fevereiro, além da Copa Sul-Sudeste e da Série B do Brasileiro, ambas em março.