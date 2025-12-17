Corinthians tem oito pendurados para a final da Copa do Brasil; veja a lista
Timão está com o alerta ligado pensando no duelo do Maracanã
O Corinthians chega a final da Copa do Brasil com alerta ligado para a quantidade de jogadores pendurados. Ao todo, oito atletas do Timão estão sob risco de não atuar no segundo jogo da decisão: Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon, André Ramalho e Fabrizio Angileri.
A primeira partida contra o Vasco será nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo de volta está marcado para o próximo domingo (21), no Maracanã, às 18h (de Brasília). Caso os atletas mencionados recebam amarelo em Itaquera, não poderão atuar no Rio de Janeiro. Controlar os ânimos virou preocupação no Corinthians.
- É uma competição com muitos jogos, e não zera os cartões, aí fica difícil. Procurei ter equilíbrio emocional nessas duas últimas partidas. Particularmente, neste ano eu levei muitos cartões por erros bobos, por discutir com árbitro ou adversários. Conversei com meus pais, com o pessoal da psicologia, que não iria tomar cartão por bobeira. Mas, claro, se tiver que fazer uma falta, evitar um gol do Vasco, claro que vou fazer. Tenho que pensar no time. Ninguém quer ficar fora da final, mas, se for preciso fazer uma falta pelo bem do Corinthians, eu vou fazer - disse Matheuzinho, em entrevista coletiva às vésperas da decisão.
Força máxima no Corinthians
Dorival Júnior conta com todo o elenco para as decisões da Copa do Brasil. Raniele, recuperado de um edema no tornozelo esquerdo, e Garro, que está reabilitado após dores na panturrilha, devem iniciar o confronto contra o Vasco.
O Corinthians chegou à decisão da competição nacional após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. Esta será a oitava final de Copa do Brasil do Timão na história. O clube alvinegro conquistou três títulos: 1995, 2002 e 2009.
