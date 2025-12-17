FPF acata pedido da MP e libera organizada do Corinthians para decisão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) atendeu uma recomendação do Ministério Público de São Paulo e suspendeu, temporariamente, a proibição que impede a torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, de frequentar estádios do futebol. A decisão tem caráter excepcional e vale apenas para o duelo entre Timão e Vasco, nesta quarta-feira (17), às 21h30 ( de Brasília), na Neo Química Arena, pela partida de ida da final da Copa do Brasil.

A punição foi aplicada após confronto entre torcedores do Corinthians e São Paulo no bairro do Bixiga, na capital paulista, no dia 20 de novembro, data em que as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro.

Representantes da organizada se reuniram com membros do MP para reverter a decisão. Uma situação semelhante aconteceu no domingo (14), para o duelo entre Corinthians e Cruzeiro, também em Itaquera, na semifinal da Copa do Brasil.

A Gaviões da Fiel convive com punições neste ano. Em março, a torcida foi proibida de frequentar estádios por incidentes na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, quando acendeu sinalizadores no Setor Norte da Neo Química Arena. A decisão foi revogada em outubro, mas voltou a valer na véspera da semifinal da Copa do Brasil, com validade até o final de 2026.

Torcida do Corinthians recebeu autorização para assistir ao jogo contra o Vasco, pela dinal da Copa do Brasil (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/Gazeta Press)

Festa para o Corinthians

A Gaviões da Fiel promoverá um novo mosaico para a decisão da Copa do Brasil, assim como fez na partida contra o Cruzeiro. A ação da torcida será realizada nos setores Leste Inferior e Superior, no momento da entrada das equipes em campo.

Durante o segundo tempo, mais precisamente aos 25 minutos, a organizada pretende estender faixas horizontais com as cores do Timão.