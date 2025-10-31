menu hamburguer
Vasco

Vasco tem cinco jogadores pendurados para partida contra o São Paulo

Atletas podem desfalcar o Cruzmaltino contra o Botafogo caso recebam o terceiro amarelo

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/10/2025
17:30
Paulo Henrique - Vasco
imagem cameraPaulo Henrique antes da partida entre Vasco e Red Bull Bragantino (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco entra em campo neste domingo (2), às 20h30, em São Januário, para enfrentar o São Paulo, em um duelo direto por uma vaga na Libertadores. Mas o técnico Fernando Diniz tem um motivo a mais para se preocupar: cinco jogadores estão pendurados e correm o risco de ficar fora do clássico contra o Botafogo, na próxima quarta-feira (5), no Engenhão.

Os atletas que somam dois cartões amarelos são PH, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David. Entre eles, os três primeiros devem começar como titulares diante do São Paulo.

Tchê Tchê Vasco
Tchê Tchê antes da partida entre Vasco e Bragantino (Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Promessa da base, Lucas Ovídio assina primeiro contrato profissional com o Vasco.

Caso qualquer um desses jogadores seja advertido novamente neste domingo, não poderá atuar no clássico contra o Botafogo, confronto que pode ter peso decisivo na luta por uma vaga na parte de cima da tabela.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Vasco busca vaga na Libertadores

Atualmente, o Vasco ocupa a oitava colocação, com o Botafogo logo à frente, em sétimo lugar, cinco pontos acima. O São Paulo, adversário deste domingo, está apenas um ponto atrás do Cruz-Maltino, o que reforça a importância do confronto em São Januário.

➡️ Companheiro de Rayan na base do Vasco, Phillipe Gabriel destaca desempenho do atacante

Uma vitória diante do Tricolor Paulista pode não apenas consolidar o bom momento da equipe vascaína, mas também deixar o time em posição favorável para tentar ultrapassar o rival alvinegro na próxima rodada.

➡️ Vasco vai usar camisa especial da Kappa em homenagem aos 25 anos da linha Kombat 2000

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

