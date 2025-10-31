Números de Rayan disparam após 'bronca' de Diniz

O jovem atacante Rayan, de apenas 19 anos, vive o melhor momento de sua carreira no Vasco da Gama. Após ficar de fora da última partida contra o Red Bull Bragantino por conta de um edema na coxa, o jogador retorna ao time neste fim de semana com status de protagonista e com a confiança do técnico Fernando Diniz.

Da bronca à explosão no Brasileirão

O ponto de virada da temporada de Rayan parece ter ocorrido no final de agosto de 2025, durante o duelo entre Vasco e Corinthians. Após o time sofrer um gol, Diniz chamou atenção do atacante de forma enérgica à beira do campo, chegando a puxá-lo pelo braço para corrigir seu posicionamento defensivo. A cena repercutiu amplamente nas redes sociais e gerou debates sobre o estilo intenso do treinador.

Mas o que poderia ter abalado um jovem jogador acabou se transformando em combustível. Antes da "bronca", Rayan somava quatro gols em 18 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, balançou as redes sete vezes em apenas nove partidas, incluindo um gol marcado no próprio confronto diante do Corinthians.

No total, o atacante já soma 16 gols na temporada, sendo 11 no Brasileirão, números que o colocam entre os cinco artilheiros do Brasileirão.

Rayan após marcar o primeiro gol da vitória do Vasco contra o Fluminense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O técnico Fernando Diniz, do Vasco, não economizou elogios ao jovem atacante Rayan. Em entrevista ao programa "De Cara com o Cara", da Romário TV, o treinador afirmou que considera o jogador o atacante mais completo do futebol brasileiro.

— O Rayan já era para estar na Europa, pelo talento que tem. Depois de três dias no clube, eu disse que ele era invendável: "Vende quem quiser — jogador, cadeira, trave, o campo inteiro — mas não vende o Rayan". O potencial dele é imenso, e isso é só o começo. Ainda está se apropriando do próprio talento. Ele tem tudo. Para mim, é o atacante mais completo do futebol brasileiro, sem dúvidas. Joga nas pontas dos dois lados, como 9, como 10, é forte, rápido, faz gols, é canhoto… tem tudo que você possa imaginar. É muito diferente, muito especial — afirmou o comandante vascaíno.

Renovação contratual

O bom momento em campo acelerou as negociações para a renovação contratual de Rayan. O Vasco pretende ampliar o vínculo do jogador e ajustar as bases financeiras, com um aumento salarial e uma revisão da multa rescisória, atualmente estimada em cerca de 40 milhões de euros.

