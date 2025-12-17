Sorteio da Pré-Libertadores: veja quem o Bahia pode enfrentar
Tricolor entra na segunda fase da competição, assim como em 2025
A partir das 12h desta quinta-feira (horário de Brasília), Bahia e Botafogo vão conhecer seus adversários na segunda fase da Libertadores, também conhecida como Pré-Libertadores. O sorteio vai acontece na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, e o Lance! te explica as possibilidades do Tricolor baiano, que vai para a competição continental pelo segundo ano consecutivo.
De cara, é importante destacar que o Bahia subiu 14 posições no ranking atualizado da Conmebol e agora é 63º colocado, o que o credencia a ficar no Pote 1 do sorteio, ao lado dos times, teoricamente, mais tradicionais. Neste sorteio, todas as equipes do Pote 1 podem enfrentar qualquer uma do Pote 2.
Veja como estão definidos os potes e as respectivas posições no ranking:
POTE 1:
- Botafogo (19);
- Sporting Cristal (38);
- Guaraní-PAR (44);
- Independiente Medellín (45);
- Argentinos Juniors (47);
- Bahia (63);
- Huachipato (71);
- Tolima (57) ou Atlético Nacional (30).
POTE 2:
- Liverpool-URU (85);
- Carabobo (128);
- O’Higgins (166);
- Bolívia 3 (The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí);
- Equador 3 (Barcelona ou LDU);
- Classificado 1ª fase (C1);
- Classificado 1ª fase (C2);
- Classificado 1ª fase (C3).
Em suma, o Bahia pode pegar Liverpool, Carabobo, O'Higgins ou qualquer outra das cinco possibilidades de adversários, que ainda aguardam definição. Vale lembrar que todos os times do Pote 1 são considerados cabeças de chave e decidem os confrontos da fase prévia em casa.
Já a primeira fase, que vai definir três classificados para a segunda preliminar (a etapa em que o Bahia entra), também terá um sorteio com a mesma lógica dos potes para definir os confrontos. No Pote 1 estão Alianza Lima (PER), Deportivo Táchira (VEN) e Universidad Católica (EQU). Já no Pote 2 estão 2 de Mayo (PAR), Juventud (URU) e um time da Bolívia ainda a ser definido (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo).
Os jogos da segunda fase preliminar acontecem nas semanas dos dias 18 e 25 de fevereiro.
Veja todos os times já classificados para a fase de grupos da Libertadores
ARGENTINA: Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central e Boca Juniors;
BOLÍVIA: Always Ready e Bolívar;
BRASIL: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense;
CHILE: Coquimbo Unido e Universidad Católica;
COLÔMBIA: Independiente Santa Fé;
EQUADOR: Independiente del Valle;
PARAGUAI: Cerro Porteño e Libertad;
PERU: Universitario e Cusco;
URUGUAI: Nacional e Peñarol;
VENEZUELA: Universidad Central e Deportivo La Guaira.
