Sorteio da Pré-Libertadores: veja quem o Bahia pode enfrentar

A partir das 12h desta quinta-feira (horário de Brasília), Bahia e Botafogo vão conhecer seus adversários na segunda fase da Libertadores, também conhecida como Pré-Libertadores. O sorteio vai acontece na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, e o Lance! te explica as possibilidades do Tricolor baiano, que vai para a competição continental pelo segundo ano consecutivo.

De cara, é importante destacar que o Bahia subiu 14 posições no ranking atualizado da Conmebol e agora é 63º colocado, o que o credencia a ficar no Pote 1 do sorteio, ao lado dos times, teoricamente, mais tradicionais. Neste sorteio, todas as equipes do Pote 1 podem enfrentar qualquer uma do Pote 2.

Veja como estão definidos os potes e as respectivas posições no ranking:

POTE 1:

Botafogo (19); Sporting Cristal (38); Guaraní-PAR (44); Independiente Medellín (45); Argentinos Juniors (47); Bahia (63); Huachipato (71); Tolima (57) ou Atlético Nacional (30).

POTE 2:

Liverpool-URU (85); Carabobo (128); O’Higgins (166); Bolívia 3 (The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí); Equador 3 (Barcelona ou LDU); Classificado 1ª fase (C1); Classificado 1ª fase (C2); Classificado 1ª fase (C3).

Em suma, o Bahia pode pegar Liverpool, Carabobo, O'Higgins ou qualquer outra das cinco possibilidades de adversários, que ainda aguardam definição. Vale lembrar que todos os times do Pote 1 são considerados cabeças de chave e decidem os confrontos da fase prévia em casa.

Já a primeira fase, que vai definir três classificados para a segunda preliminar (a etapa em que o Bahia entra), também terá um sorteio com a mesma lógica dos potes para definir os confrontos. No Pote 1 estão Alianza Lima (PER), Deportivo Táchira (VEN) e Universidad Católica (EQU). Já no Pote 2 estão 2 de Mayo (PAR), Juventud (URU) e um time da Bolívia ainda a ser definido (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo).

Os jogos da segunda fase preliminar acontecem nas semanas dos dias 18 e 25 de fevereiro.

Bahia vai conhecer adversário da Pré-Libertadores no sorteio desta quinta-feira. Botafogo e Bahia vão ter confrontos na Pré-Libertadores definidos em sorteio realizado no Paraguai (Foto: Divulgação)

Veja todos os times já classificados para a fase de grupos da Libertadores

ARGENTINA: Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central e Boca Juniors;

BOLÍVIA: Always Ready e Bolívar;

BRASIL: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense;

CHILE: Coquimbo Unido e Universidad Católica;

COLÔMBIA: Independiente Santa Fé;

EQUADOR: Independiente del Valle;

PARAGUAI: Cerro Porteño e Libertad;

PERU: Universitario e Cusco;

URUGUAI: Nacional e Peñarol;

VENEZUELA: Universidad Central e Deportivo La Guaira.