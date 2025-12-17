Atlético-MG fez proposta por Matías Galarza? Entenda a situação

Nos últimos dias, ganharam força as especulações sobre uma possível negociação entre Atlético e Talleres envolvendo o volante Matías Galarza. O Lance! apurou informações e reuniu os principais detalhes sobre a situação.

Nos últimos dias, ganharam força as especulações sobre uma possível negociação entre Atlético e Talleres envolvendo o volante Matías Galarza. O Lance! apurou informações e reuniu os principais detalhes sobre a situação.

continua após a publicidade

De acordo com a diretoria do clube argentino, o interesse do Atlético existe, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi formalizada. Além disso, o clube mineiro enfrenta a concorrência de equipes de Portugal e da MLS, que já apresentaram ofertas pelo jogador.

Galarza é um volante de 23 anos que soma 27 partidas disputadas na temporada 2025, tendo contribuído com um gol marcado ao longo do período.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Matias Galarza (reprodução)

Posição prioritária do Atlético

A posição de primeiro volante foi estabelecida como uma das principais prioridades do Atlético para a temporada 2026. O elenco do Galo carece de opções para o setor, e nenhum dos atletas disponíveis conseguiu transmitir segurança ou manter um nível de confiança ao longo da temporada.

continua após a publicidade

Além disso, alguns jogadores da posição podem deixar o clube. Um deles é Fausto Vera, que está fora dos planos do Galo e mantém negociações em andamento com o River Plate, da Argentina. No entanto, divergências em relação ao modelo de negócio têm impedido o avanço do acordo.

Preparação para a temporada 2026

A reapresentação do elenco será no dia 2 de janeiro, iniciando a pré-temporada. A preparação a princípio ocorrerá na Cidade do Galo, sem viagens ou torneios amistosos, diferentemente do ano passado, quando o alvinegro disputou a FC Series nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Com a mudança do calendário do futebol em 2026, os campeonatos iniciam mais cedo e menos de dez dias depois da reapresentação o Galo já tem sua estreia pelo Mineiro. No dia 11 de janeiro enfrenta o Betim às 16h na Arena MRV.

No entanto, nas primeiras partidas do estadual, o Galo entrará com uma equipe mesclada, com atletas das categorias de base e time profissional. No ano passado apenas jogadores do sub-20 atuaram nas primeiras rodadas.