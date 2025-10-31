menu hamburguer
São Paulo

Cédric volta? Veja as opções do São Paulo para a posição contra o Vasco

Tricolor ainda não sabe se contará com Cédric

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 31/10/2025
07:00
  • Matéria
  Matéria

O São Paulo tem dúvidas na lateral direita para o jogo contra o Vasco, no domingo (2), em São Januário, em rodada importante do Campeonato Brasileiro. Uma das questões envolve o possível retorno de Cédric Soares.

Cédric participou do aquecimento com bola e realizou um trabalho separado com a preparação física nesta quinta-feira (3). Com uma fratura no primeiro dedo do pé, seu retorno segue incerto. Se não apresentar quadros de dor, pode voltar a ser relacionado, ainda que não inicie entre os titulares.

Luciano comemora gol do São Paulo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Luciano comemora gol do São Paulo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Luciano, do São Paulo, durante partida contra o Juventude no Alfredo Jaconi
Internacional x São Paulo no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

No último sábado, ao vencer o Bahia, o São Paulo se despediu do Morumbis na temporada por conta de uma série de shows que irão acontecer no estádio.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O time treina na sexta-feira e no sábado. Até lá, a condição de Cédric será avaliada e um novo boletim médico deve ser publicado.

Maik não será opção. O jogador levou o terceiro cartão amarelo contra o Bahia na última semana e cumprirá suspensão diante do Vasco. Resta Maílton. No aquecimento desta quinta, aberto à imprensa, Maílton sentiu um incômodo e recebeu atendimento dos preparadores.

Aparentou ser algo no tornozelo, mas logo se levantou e voltou a trabalhar normalmente, sem preocupar, o que alivia o lado de Hernán Crespo em um setor com opções limitadas.

Maílton com a camisa do São Paulo
Com isso, o São Paulo começa a desenhar o time. O sistema com três zagueiros deve ser mantido. Rafael Tolói retorna, o que representa alívio para a zaga. Assim como Maik, Luciano também cumpre suspensão.

Veja um provável time do São Paulo

O São Paulo ainda tem uma sequência de treinamentos, mas já é possível pensar em times para encarar o Vasco. A partida deste domingo (2) é muito importante. Isso porque as equipes tem metas parecidas e estão próximos.

O Tricolor está nona colocação, com 41 pontos. O Vasco está na oitava, com um ponto a mais. Uma provável escalação pode ser composta por Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio e Enzo; Lucas Moura e Tapia.

