Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti assistirá Vasco x São Paulo no estádio São Januário

Partida no domingo (2) antecede última convocação da Seleção no ano

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/10/2025
12:11
Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano
Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano estarão no São Januário (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará no estádio São Januário neste domingo (2 de novembro), para assistir à partida entre Vasco e São Paulo. O jogo, válido pela 31ª rodada, está marcado para às 20h30 (de Brasília).

Ancelotti irá acompanhar a partida na véspera da última convocação da Seleção no ano. Na segunda-feira (3), o técnico italiano irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.

Além de Carlo Ancelotti, o coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, também estará em São Januário. Na Data Fifa deste mês, o lateral-direito vascaíno Paulo Henrique foi chamado por Ancelotti e esteve nos amistosos do Brasil diante de Coreia do Sul e Japão. Philippe Coutinho, Rayan e Leo Jardim também podem estar no radar. No São Paulo, o goleiro Rafael vive bom momento.

Com ida a São Januário, Ancelotti completa "tour" por estádios do Rio.

Quando chegar ao São Januário para assistir ao confronto entre Vasco x São Paulo, Carlo Ancelotti irá completar o tour de visitas por estádios cariocas.

Desde que assumiu a Seleção Brasileira, no final de junho, Ancelotti tem viajado o País para acompanhar jogos de equipes brasileiras. No Rio, ele esteve anteriormente no Nilton Santos e no Maracanã, onde inclusive o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 na penúltima partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Auxiliares do treinador também têm acompanhado jogos no Brasil e no exterior para municiar o técnico com informações para definir a lista de convocados. Os amistosos de novembro deverão ser os últimos de testes visando à Copa do Mundo de 2026. Isso porque Ancelotti já disse que, na Data Fifa de março, a última antes da convocação para o Mundial, a intenção é ter o grupo praticamente definido.

São Januário recebe Vasco x CSA pela Copa do Brasil (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)
Carlo Ancelotti assistirá jogo em São Januário neste domingo (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

