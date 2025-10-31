Carlo Ancelotti assistirá Vasco x São Paulo no estádio São Januário
Partida no domingo (2) antecede última convocação da Seleção no ano
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará no estádio São Januário neste domingo (2 de novembro), para assistir à partida entre Vasco e São Paulo. O jogo, válido pela 31ª rodada, está marcado para às 20h30 (de Brasília).
Ancelotti irá acompanhar a partida na véspera da última convocação da Seleção no ano. Na segunda-feira (3), o técnico italiano irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.
Além de Carlo Ancelotti, o coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, também estará em São Januário. Na Data Fifa deste mês, o lateral-direito vascaíno Paulo Henrique foi chamado por Ancelotti e esteve nos amistosos do Brasil diante de Coreia do Sul e Japão. Philippe Coutinho, Rayan e Leo Jardim também podem estar no radar. No São Paulo, o goleiro Rafael vive bom momento.
Com ida a São Januário, Ancelotti completa "tour" por estádios do Rio.
Quando chegar ao São Januário para assistir ao confronto entre Vasco x São Paulo, Carlo Ancelotti irá completar o tour de visitas por estádios cariocas.
Desde que assumiu a Seleção Brasileira, no final de junho, Ancelotti tem viajado o País para acompanhar jogos de equipes brasileiras. No Rio, ele esteve anteriormente no Nilton Santos e no Maracanã, onde inclusive o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 na penúltima partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Auxiliares do treinador também têm acompanhado jogos no Brasil e no exterior para municiar o técnico com informações para definir a lista de convocados. Os amistosos de novembro deverão ser os últimos de testes visando à Copa do Mundo de 2026. Isso porque Ancelotti já disse que, na Data Fifa de março, a última antes da convocação para o Mundial, a intenção é ter o grupo praticamente definido.
