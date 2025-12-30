Treinador sensação do Brasileirão explica recusa ao Botafogo: 'Estava desenhado'
Comandante segue no Mirassol para 2026
Antes de se acertar com o argentino Martín Anselmi, o Botafogo definiu outro jovem treinador como alvo principal para assumir o comando da equipe em 2026: Rafael Guanaes. Eleito melhor treinador do Brasileirão de 2025, após uma campanha irretocável à frente do Mirassol, o comandante recusou a investida alvinegra e preferiu seguir no projeto do clube paulista para a disputa da Libertadores.
Em seu primeiro ano na elite do futebol nacional, o treinador de 44 anos terminou o Brasileirão no G4, com 67 pontos somados, e garantiu uma classificação histórica para a fase de grupos da Libertadores, sem perder nenhum jogo diante de sua torcida. Após recusar a oferta feita pelo Botafogo, Guanaes explicou o que fez ele permanecer no Mirassol para 2026.
– Houve outras situações que não vêm ao caso, como o Botafogo, mas aquilo que eu tinha definido com o Mirassol, junto com meu empresário e minha família, já estava desenhado. A partir do contato com o clube sobre uma sequência, avaliamos os dois lados e vimos com bons olhos a continuidade desse trabalho. Acredito que os melhores resultados vêm ao longo do tempo, com mais produtividade, mantendo as ideias na espinha dorsal, como estamos fazendo. Isso é muito atrativo. O clube representa aquilo que eu desenho para mim e para minha família, e é assim que também contribuo com o Mirassol - disse o treinador do Mirassol.
Apesar de não chegar a um acordo com Rafael Guanaes, o Botafogo encaminhou a contratação do técnico argentino Martín Anselmi, de 40 anos, que estava livre no mercado, após deixar o Porto. As partes chegaram a um acordo por um vínculo válido por duas temporadas, após a entrevista feita com John Textor.
O técnico argentino teve trabalhos de destaque no Independiente del Valle, do Equador, de 2022 ao fim de 2023. Em seguida, ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.
Anselmi teve breve experiência no Brasil, no Internacional, em 2021, quando esteve como auxiliar técnico da comissão de Miguel Ángel Ramírez.
Botafogo no mercado
A SAF foi atrás de um novo técnico após desligar Davide Ancelotti do comando. A cúpula do futebol do Botafogo entendeu que mudanças na preparação física eram necessárias, e levantou bola para demissão do preparador Luca Guerra. Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.
O principal motivo da saída foi a discordância do treinador italiano com a decisão da diretoria da SAF de demitir o preparador físico Luca Guerra, profissional que integrava sua comissão técnica desde a chegada ao clube.
