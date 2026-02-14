É tempo de carnaval! E de jogos pelos Estaduais, Champions e Libertadores
Folia de Momo toma conta das ruas, mas futebol não para
- Matéria
- Mais Notícias
Blocos tomando as ruas das capitais, desfiles das principais escolas de samba invadindo a Marquês de Sapucaí e o Anhembi, Carlo Ancelotti começando seu tour de carnaval pela Bahia… E futebol, muito futebol. Os próximos dias serão da folia de Momo e também do esporte mais popular do planeta. Em suma, até a quarta-feira de Cinzas vai ter samba e dancinha no campo e no asfalto.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti irá curtir Carnaval no Brasil com agenda lotada; veja destinos
Seleção Brasileira13/02/2026
- Fora de Campo
Carnaval: veja os enredos das escolas de samba ligadas à torcida do Flamengo
Fora de Campo12/02/2026
- Fora de Campo
Camarote da CBF: veja local em que Ancelotti vai curtir o Carnaval na Sapucaí
Fora de Campo07/02/2026
➡️Entenda o planejamento do Botafogo para jogo na altitude pela Libertadores
Técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti chegou na manhã desta sexta-feira (13) a Salvador para curtir o Circuito Barra-Ondina (Léo Santana será o anfitrião); no sábado (14), o treinador irá acompanhar a noite de desfiles do Grupo Especial de São Paulo ao lado dos pentacampeões Denilson, Vampeta e Júnior; e, finalmente no domingo, será a vez de Ancelotti assistir aos desfiles da Sapucaí. A "imersão de brasilidade" é uma ação de uma patrocinadora da Seleção.
O fim de semana também terá jogos decisivos pelos Estaduais. No Rio, enquanto 57 blocos estão previstos para desfilar pelas ruas da capital neste sábado, em São Januário o Vasco recebe o Volta Redonda às 21h30 pelas quartas de final do Campeonato Carioca. No dia seguinte, Botafogo e Flamengo fazem clássico no Maracanã a partir das 17h30 — o torcedor terá que desviar de até 55 blocos que estarão espalhados pela cidade para chegar ao estádio.
Na segunda-feira (16), o Fluminense encara o Bangu às 18h, também no Maracanã. No mesmo dia, "apenas" 43 blocos de carnaval irão tomar as ruas do Rio.
Paulistão define classificados no Carnaval, e Botafogo e Bahia estreiam na Libertadores
Em São Paulo — cuja programação prevê mais de 600 blocos até o fim do carnaval, sendo 100 apenas neste sábado — o fim de semana de futebol irá definir os oito classificados às quartas de final do Paulistão. Novorizontino, Palmeiras, Bragantino e Portuguesa já estão garantidos, enquanto Corinthians, Guarani, Botafogo e São Paulo precisam "apenas" vencer para se classificarem. O Santos, por sua vez, precisa derrotar o Velo Clube e torcer por pelo menos um resultado paralelo. Todos os jogos serão disputados no domingo, às 20h30.
A terça-feira de carnaval também terá futebol de alto nível. Como acontece todos os anos, é dia de rodada da Champions League. Serão quatro jogos pela ida dos playoffs, com destaque para Benfica x Real Madrid e Monaco x PSG. Por fim, a quarta-feira de Cinzas terá outras quatro partidas, incluindo Bodo Glimt x Inter de Milão e Brugge x Atletico de Madrid.
A quarta-feira também marcará a estreia de dois clubes brasileiros na Libertadores. O Botafogo irá à Bolívia enfrentar o Real Potosí a partir das 21h30 (de Brasília), enquanto o Bahia encara o O'Higgins no Chile a partir das 19h. As partidas são válidas pela fase preliminar da competição continental.
🍀Aposte no seu time nos Estaduais!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias