É tempo de carnaval! E de jogos pelos Estaduais, Champions e Libertadores

Blocos tomando as ruas das capitais, desfiles das principais escolas de samba invadindo a Marquês de Sapucaí e o Anhembi, Carlo Ancelotti começando seu tour de carnaval pela Bahia… E futebol, muito futebol. Os próximos dias serão da folia de Momo e também do esporte mais popular do planeta. Em suma, até a quarta-feira de Cinzas vai ter samba e dancinha no campo e no asfalto.

Técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti chegou na manhã desta sexta-feira (13) a Salvador para curtir o Circuito Barra-Ondina (Léo Santana será o anfitrião); no sábado (14), o treinador irá acompanhar a noite de desfiles do Grupo Especial de São Paulo ao lado dos pentacampeões Denilson, Vampeta e Júnior; e, finalmente no domingo, será a vez de Ancelotti assistir aos desfiles da Sapucaí. A "imersão de brasilidade" é uma ação de uma patrocinadora da Seleção.

O fim de semana também terá jogos decisivos pelos Estaduais. No Rio, enquanto 57 blocos estão previstos para desfilar pelas ruas da capital neste sábado, em São Januário o Vasco recebe o Volta Redonda às 21h30 pelas quartas de final do Campeonato Carioca. No dia seguinte, Botafogo e Flamengo fazem clássico no Maracanã a partir das 17h30 — o torcedor terá que desviar de até 55 blocos que estarão espalhados pela cidade para chegar ao estádio.

Na segunda-feira (16), o Fluminense encara o Bangu às 18h, também no Maracanã. No mesmo dia, "apenas" 43 blocos de carnaval irão tomar as ruas do Rio.

Paulistão define classificados no Carnaval, e Botafogo e Bahia estreiam na Libertadores

Em São Paulo — cuja programação prevê mais de 600 blocos até o fim do carnaval, sendo 100 apenas neste sábado — o fim de semana de futebol irá definir os oito classificados às quartas de final do Paulistão. Novorizontino, Palmeiras, Bragantino e Portuguesa já estão garantidos, enquanto Corinthians, Guarani, Botafogo e São Paulo precisam "apenas" vencer para se classificarem. O Santos, por sua vez, precisa derrotar o Velo Clube e torcer por pelo menos um resultado paralelo. Todos os jogos serão disputados no domingo, às 20h30.

A terça-feira de carnaval também terá futebol de alto nível. Como acontece todos os anos, é dia de rodada da Champions League. Serão quatro jogos pela ida dos playoffs, com destaque para Benfica x Real Madrid e Monaco x PSG. Por fim, a quarta-feira de Cinzas terá outras quatro partidas, incluindo Bodo Glimt x Inter de Milão e Brugge x Atletico de Madrid.

A quarta-feira também marcará a estreia de dois clubes brasileiros na Libertadores. O Botafogo irá à Bolívia enfrentar o Real Potosí a partir das 21h30 (de Brasília), enquanto o Bahia encara o O'Higgins no Chile a partir das 19h. As partidas são válidas pela fase preliminar da competição continental.

Botafogo e Flamengo fazem clássico neste domingo no Maracanã (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

