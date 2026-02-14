menu hamburguer
Futebol Nacional

Jogos do Carioca durante o Carnaval terão policiamento especial

Clássico entre Flamengo e Botafogo é o maior foco da PMERJ

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
08:15
Atualizado há 2 minutos
Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
imagem cameraEstádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) irá mobilizar 1.100 agentes para atuar na segurança de três jogos das quartas de final do Campeonato Carioca neste fim de semana, em meio ao período de Carnaval. O maior esquema será empregado no clássico entre Botafogo e Flamengo, no domingo (15), no Estádio Nilton Santos, com torcida dividida igualmente entre os clubes.

➡️ Reinaldo vê clássico sem favorito e relembra gol em final entre Botafogo e Flamengo

O planejamento foi elaborado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar e envolve, além do clássico, os duelos entre Vasco e Volta Redonda, no sábado (14), às 21h30, em São Januário, e Fluminense e Bangu, na segunda-feira (16) , às 18h, no Maracanã. O policiamento será coordenado pelo Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (Bepe), com apoio de unidades operacionais da corporação.

Do efetivo total escalado para os três jogos, cerca de metade será destinada ao clássico entre Botafogo e Flamengo, considerado o confronto de maior complexidade. Diferentemente dos últimos encontros entre as equipes no Niltão, que desde 2019 adotavam o sistema de 90% da carga de ingressos para o mandante e 10% para o visitante, desta vez as torcidas ocuparão 50% dos lugares cada.

— A maior complexidade, no entanto, será superada por um ajustado plano de segurança, baseado no tripé planejamento, inteligência e tecnologia — afirmou o comandante do Bepe, tenente-coronel Sandro Aguiar.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O esquema contará com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Grupamento Aeromóvel (GAM), Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e Regimento de Cavalaria (RPMont), além de policiais dos batalhões de área do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA).

Assim como ocorre nos jogos no Maracanã, cada torcida terá acesso por áreas específicas do estádio, e torcedores sem ingresso não poderão se aproximar do entorno. O policiamento contará com câmeras de monitoramento com reconhecimento facial, além do uso de drones e do helicóptero do GAM. Um carro-comando será posicionado próximo ao Engenhão e funcionará como Centro Integrado de Comando e Controle Móvel.

Segundo a Polícia Militar, planejamento semelhante será adotado nas partidas em São Januário e no Maracanã, com efetivo reduzido em relação ao clássico de domingo (15).

Maracanã antes do Jogos das Estrelas (Foto; Lucas Bayer/Lance!)
Maracanã receberá jogo do Fluminense nas quartas de final do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

