Botafogo vira chave por recuperação em clássico decisivo com o Flamengo

O Botafogo tem uma grande oportunidade de retomar a confiança após quatro derrotas consecutivas em meio à queda de produção e alerta ligado com elenco curto. O clássico deste domingo (15), com o Flamengo, no Nilton Santos, é importante para análise em algumas esferas.

continua após a publicidade

➡️ Entenda o planejamento do Botafogo para jogo na altitude pela Libertadores

Em primeiro lugar, Martín Anselmi, que teve um início promissor de trabalho com a equipe apresentando um jogo envolvente e agressivo, viu nos último compromissos isso dar lugar à desorganização. O Alvinegro perdeu força principalmente na parte defensiva.

A partida contra o rival Flamengo vale vaga na semifinal do Campeonato Carioca para enfrentar o Madureira, com caminho mais "tranquilo" até a final do torneio. Além disso, a retomada da confiança após dois clássicos perdidos.

continua após a publicidade

Nas últimas semanas, o Botafogo enfrentou duas vezes o Fluminense e uma vez o Vasco, e perdeu os três jogos. 1 a 0 para o Tricolor em ambos, sendo uma pelo Brasileirão, e 2 a 0 para o Cruz-Maltino pelo Estadual. A inofensividade foi destaque nos três compromissos.

Martín Anselmi, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Botafogo liga alerta

Martín Anselmi se vê em situação desconfortável e mostrado em entrevistas o incômodo causado pela falta de opções no elenco. Se ganhou quatro jogadores na janela, ainda que nenhum com peso para o protagonismo no time, já perdeu por lesões peças importantes como Bastos, Mateo Ponte, Santi Rodríguez, Marçal, Chris Ramos e Allan.

continua após a publicidade

Vencer o Flamengo no fim de semana será uma injeção de ânimo em um Botafogo que vive momento conturbado também fora de campo, em meio à crise financeira da SAF. Na sequência, o Glorioso irá à Bolívia para enfrentar o Nacional Potosí a 4.000 metros de altitude pela ida da segunda fase preliminar da Libertadores.

➡️ Aposte nos jogos do Botafogo na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!