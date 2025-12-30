Botafogo se movimenta e define prioridades na janela

Em mais um ano de provável reformulação, agora para o início de trabalho do técnico Martín Anselmi, o Botafogo segue atento ao mercado de transferências e tem meio-campo e defesa como foco na janela. O argentino já deu sinais de mudança quanto ao perfil desejado para 2026 e a expectativa é de novos nomes já para os primeiros momentos da próxima temporada.

O Botafogo já acertou a contratação do atacante uruguaio Lucas Villalba, que estava no Naciona-URU, negocia com Hulk, do Atlético-MG, e agora só deve fazer investidas no setor ofensivo em caso de boas oportunidades de mercado.

Com perdas no elenco, seja por lesão, transferências ou planejamento, a SAF traça suas prioridades para o período de contratações. O foco é assinar com um defensor pelo lado direito da zaga — Ferraresi, do São Pualo, segue em pauta — e outro para o lateral esquerda, como reposição à saída de Cuiabano.

Se perdeu o capitão Marlon Freitas, o Botafogo pretende avançar por peças que se encaixem no modelo de Anselimi: imposição e intensidade. Dentro disso, a diretoria aguarda um desfecho nas tratativas pelo volante Júlio Romão, do Ferencváros, da Hungria. Pedro Bicalho, do Qarabag, do Azerbaijão, perdeu força no momento.

Botafogo aposta em joias

Internamente, o clube trata que 2026 — principalmente o primeiro semestre — deve reservar grande cenário de protagonismo a Álvaro Montoro e Jordan Barrera, que terminaram 2025 em alta sob o comando de Davide Ancelotti.

A reapresentação do elenco alvinegro está marcada para o dia 4 de janeiro no CT Lonier, em Camorim, na Zona Oeste do Rio. O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no dia 14, contra a Portuguesa, provavelmente com equipe alternativa, enquanto o time principal deve ser preparado para a terceira rodada da competição estadual.

