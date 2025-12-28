O Mirassol terminou a temporada em alta e se destacou como um dos principais times do ano. Classificado para a Libertadores de 2026, o clube vem ajustando o elenco, buscando renovações de contrato, novas contratações e também lidando com algumas saídas.

Entre os pilares do time, está Danielzinho. O jogador assinou contrato por duas temporadas com o São Paulo, até o fim de 2027, com opção de mais um ano em caso de cumprimento de metas pré-estabelecidas. Em 2025, atuou em 50 partidas pelo Mirassol, sem gols, incluindo 37 dos 38 jogos do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o Leão sem custos após o término do contrato.

Outro destaque foi o zagueiro Jemmes, que deixou o Mirassol e acertou com o Fluminense. O defensor foi um dos principais nomes da campanha histórica do Leão no Brasileirão, encerrada na quarta colocação. Titular absoluto, participou de 37 das 38 partidas da competição, aumentando sua valorização. O negócio prevê o pagamento de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 70% dos direitos econômicos do defensor.

O meia Gabriel, ídolo do clube, acertou com o Sporting Cristal, do Peru. Seu contrato se encerrava ao final da temporada, e ele saiu sem custos. Pelo Mirassol, Gabriel disputou 132 jogos em três anos, com 20 gols e 12 assistências.

O atacante Chico da Costa também ganhou destaque em 2025. Emprestado pelo Cerro Porteño, ele marcou seis gols em 20 partidas pelo Leão e retornará ao clube.

Chico da Costa retornou de empréstimo (Foto: Pedro Zacchi/ Agência Mirassol)

Veja abaixo a lista completa dos jogadores de saída

Bruno Bertinato – Portuguesa (retorno de empréstimo)

Chico da Costa – Cerro Porteño (retorno de empréstimo)

Danielzinho – São Paulo (saída em definitivo)

Gabriel – Sporting Cristal (saída em definitivo)

Gabriel Knesowitsch – Cuiabá (retorno de empréstimo)

Guilherme Marques – sem clube (contrato encerrado)

Maceió – Portuguesa (retorno de empréstimo)

Matheus Bianqui – Novorizontino (retornou de empréstimo ao Coritiba e foi repassado)

Matheus Sales – Botafogo-SP (saída em definitivo)

PH – Noroeste (retorno de empréstimo)

Possíveis reforços no Mirassol

O Mirassol ainda não oficializou contratações, mas tem pelo menos seis reforços encaminhados: o volante Yua Lara, o zagueiro Kayky Almeida, o meia Lucas Mugni e os atacantes Nathan Fogaça, Rodrigo Rodrigues e André Luís.