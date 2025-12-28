menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Desmanche? Mirassol tem 10 saídas no elenco após classificação histórica à Libertadores

Clube do interior passa por mudanças no grupo de jogadores, de olho em 2026

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 28/12/2025
12:50
Gabriel deixou o Mirassol (Foto: Pedro Zacchi/ Agência Mirassol)
imagem cameraGabriel deixou o Mirassol (Foto: Pedro Zacchi/ Agência Mirassol)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Mirassol terminou a temporada em alta e se destacou como um dos principais times do ano. Classificado para a Libertadores de 2026, o clube vem ajustando o elenco, buscando renovações de contrato, novas contratações e também lidando com algumas saídas.

continua após a publicidade

Relacionadas

Entre os pilares do time, está Danielzinho. O jogador assinou contrato por duas temporadas com o São Paulo, até o fim de 2027, com opção de mais um ano em caso de cumprimento de metas pré-estabelecidas. Em 2025, atuou em 50 partidas pelo Mirassol, sem gols, incluindo 37 dos 38 jogos do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o Leão sem custos após o término do contrato.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outro destaque foi o zagueiro Jemmes, que deixou o Mirassol e acertou com o Fluminense. O defensor foi um dos principais nomes da campanha histórica do Leão no Brasileirão, encerrada na quarta colocação. Titular absoluto, participou de 37 das 38 partidas da competição, aumentando sua valorização. O negócio prevê o pagamento de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 70% dos direitos econômicos do defensor.

continua após a publicidade

O meia Gabriel, ídolo do clube, acertou com o Sporting Cristal, do Peru. Seu contrato se encerrava ao final da temporada, e ele saiu sem custos. Pelo Mirassol, Gabriel disputou 132 jogos em três anos, com 20 gols e 12 assistências.

O atacante Chico da Costa também ganhou destaque em 2025. Emprestado pelo Cerro Porteño, ele marcou seis gols em 20 partidas pelo Leão e retornará ao clube.

continua após a publicidade
Chico da Costa retornou de empréstimo (Foto: Pedro Zacchi/ Agência Mirassol)
Chico da Costa retornou de empréstimo (Foto: Pedro Zacchi/ Agência Mirassol)

Veja abaixo a lista completa dos jogadores de saída

  • Bruno Bertinato – Portuguesa (retorno de empréstimo)
  • Chico da Costa – Cerro Porteño (retorno de empréstimo)
  • Danielzinho – São Paulo (saída em definitivo)
  • Gabriel – Sporting Cristal (saída em definitivo)
  • Gabriel Knesowitsch – Cuiabá (retorno de empréstimo)
  • Guilherme Marques – sem clube (contrato encerrado)
  • Maceió – Portuguesa (retorno de empréstimo)
  • Matheus Bianqui – Novorizontino (retornou de empréstimo ao Coritiba e foi repassado)
  • Matheus Sales – Botafogo-SP (saída em definitivo)
  • PH – Noroeste (retorno de empréstimo)

Possíveis reforços no Mirassol

O Mirassol ainda não oficializou contratações, mas tem pelo menos seis reforços encaminhados: o volante Yua Lara, o zagueiro Kayky Almeida, o meia Lucas Mugni e os atacantes Nathan Fogaça, Rodrigo Rodrigues e André Luís.

  • André Luís – Shanghai Shenhua, da China
  • Kayky Almeida – Fluminense
  • Lucas Mugni – Ceará
  • Nathan Fogaça – Novorizontino
  • Rodrigo Rodrigues – Operário
  • Yuri Lara – Yokohama, do Japão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias