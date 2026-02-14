menu hamburguer
Atlético Mineiro

O que o Atlético-MG precisa para se classificar às semifinais do Campeonato Mineiro?

Galo não depende apenas de si para avançar de fase

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 14/02/2026
08:00
Equipe do Atlético (Foto: Gilson Lobo/GazetaPress)
imagem camera Equipe do Atlético (Foto: Gilson Lobo/GazetaPress)
Após ceder o empate ao Athletic na última rodada do Campeonato Mineiro, na Arena MRV, o Atlético passou a não depender apenas de si para garantir vaga nas semifinais do torneio. Confira os cenários e o que o Galo precisa para avançar.
O Alvinegro enfrenta o Itabirito no próximo sábado (14), às 19h, no Estádio Castor Cifuentes. Todas as partidas da última rodada da fase de classificação serão realizadas no mesmo horário.

Atualmente, o Atlético ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos, mesma pontuação da URT, que lidera por ter uma vitória a mais. Conforme o regulamento do Campeonato Mineiro, avançam às semifinais os líderes de cada grupo (A, B e C) e o melhor segundo colocado na classificação geral.

Na disputa pela melhor segunda campanha, o cenário também é desfavorável ao Galo neste momento. Atlético, North e Tombense somam 11 pontos, mas o time alvinegro fica atrás porque tem menos vitórias que os concorrentes.

Cenários para classificação do Atlético

  • Se vencer o Itabirito e a URT tropeçar contra o Cruzeiro, o Atlético assume a liderança do Grupo A e garante vaga nas semifinais.
  1. Se empatar e a URT perder, o Galo também termina na primeira colocação e avança.
  1. Se a URT vencer, mantém a liderança do grupo. Nesse caso, o Atlético precisará vencer seu jogo e torcer para que North e Tombense não vençam América e Athletic, respectivamente, para ficar com a vaga de melhor segundo colocado.

Confira os jogos da última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro, todos no sábado (14) às 19h:

Uberlândia x Pouso Alegre (Parque do Sabiá)
Itabirito x Atlético (Castor Cifuentes)
Democrata-GV x Betim (Mamudão)
América x North (Independência)
Athletic Club x Tombense (Arena Sicredi)
Urt x Cruzeiro (Zama Maciel)

Troféu do Campeonato Mineiro (Foto : Tiago Trindade/Onefoto)
Troféu do Campeonato Mineiro (Foto : Tiago Trindade/Onefoto)

