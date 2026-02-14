menu hamburguer
Fernando Diniz segue pressionado, mas diretoria do Vasco mantém confiança no trabalho

Permanência do treinador tem sido bastante questionada por torcedores

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
08:00
Fernando Diniz Vasco
imagem cameraFernando Diniz antes da partida contra o Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Pressionado no comando do Vasco, o técnico Fernando Diniz tenta recuperar a confiança da torcida no confronto contra o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A partida, marcada para este sábado (14), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, ganha peso em meio ao início irregular da equipe na temporada de 2026 e pode ser decisiva para aliviar o clima de cobrança em torno do treinador.

Apesar do cenário de cobrança, a diretoria do Gigante da Colina entende que uma mudança neste momento não seria o melhor caminho. Internamente, a avaliação é de que o trabalho ainda está em construção e que a interrupção do projeto poderia gerar mais instabilidade do que soluções.

Números e desempenho preocupam

Na atual temporada, o Vasco disputou nove partidas, somando três vitórias, três empates e três derrotas — um aproveitamento de 44%. O dado que mais preocupa, no entanto, é o desempenho no Campeonato Brasileiro Série A, onde o clube conquistou apenas um ponto em nove possíveis até aqui.

A oscilação dentro de campo tem sido alvo de críticas, principalmente pela dificuldade da equipe em manter regularidade e transformar o grande volume de finalizações em gols.

Diniz teve participação ativa no mercado

Um dos principais fatores que sustentam a permanência de Diniz é sua participação direta na montagem do elenco. O treinador esteve envolvido nas contratações dos seis reforços que chegaram na última janela de transferências, sendo peça-chave nas negociações.

Nos bastidores, a diretoria entende que uma eventual demissão agora poderia passar a mensagem de descontinuidade aos atletas recém-chegados, que compraram a ideia de um projeto liderado pelo treinador. O atacante Marino Hinestroza, por exemplo, revelou que a conversa com Diniz foi determinante para sua escolha:

- Não precisei falar muito, foram apenas 20 minutos e já queria assinar. Não tinha falado com o técnico de nenhum outro clube, só com o Diniz. Isso foi muito importante.

fernando diniz vasco chapecoense
Fernando Diniz na partida entre Vasco x Chapecoense (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Cenário pode mudar?

Embora a tendência atual seja de manutenção, o futuro de Diniz dependerá diretamente dos resultados nas próximas rodadas. Uma sequência negativa pode alterar o posicionamento da diretoria e tornar a situação insustentável.

Por ora, o Vasco opta por dar respaldo ao comandante e apostar na continuidade do trabalho, mesmo sob pressão crescente da torcida.

