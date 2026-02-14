Fernando Diniz segue pressionado, mas diretoria do Vasco mantém confiança no trabalho

Pressionado no comando do Vasco, o técnico Fernando Diniz tenta recuperar a confiança da torcida no confronto contra o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A partida, marcada para este sábado (14), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, ganha peso em meio ao início irregular da equipe na temporada de 2026 e pode ser decisiva para aliviar o clima de cobrança em torno do treinador.

Apesar do cenário de cobrança, a diretoria do Gigante da Colina entende que uma mudança neste momento não seria o melhor caminho. Internamente, a avaliação é de que o trabalho ainda está em construção e que a interrupção do projeto poderia gerar mais instabilidade do que soluções.

Números e desempenho preocupam

Na atual temporada, o Vasco disputou nove partidas, somando três vitórias, três empates e três derrotas — um aproveitamento de 44%. O dado que mais preocupa, no entanto, é o desempenho no Campeonato Brasileiro Série A, onde o clube conquistou apenas um ponto em nove possíveis até aqui.

A oscilação dentro de campo tem sido alvo de críticas, principalmente pela dificuldade da equipe em manter regularidade e transformar o grande volume de finalizações em gols.

Diniz teve participação ativa no mercado

Um dos principais fatores que sustentam a permanência de Diniz é sua participação direta na montagem do elenco. O treinador esteve envolvido nas contratações dos seis reforços que chegaram na última janela de transferências, sendo peça-chave nas negociações.

Nos bastidores, a diretoria entende que uma eventual demissão agora poderia passar a mensagem de descontinuidade aos atletas recém-chegados, que compraram a ideia de um projeto liderado pelo treinador. O atacante Marino Hinestroza, por exemplo, revelou que a conversa com Diniz foi determinante para sua escolha:

- Não precisei falar muito, foram apenas 20 minutos e já queria assinar. Não tinha falado com o técnico de nenhum outro clube, só com o Diniz. Isso foi muito importante.

Cenário pode mudar?

Embora a tendência atual seja de manutenção, o futuro de Diniz dependerá diretamente dos resultados nas próximas rodadas. Uma sequência negativa pode alterar o posicionamento da diretoria e tornar a situação insustentável.

Por ora, o Vasco opta por dar respaldo ao comandante e apostar na continuidade do trabalho, mesmo sob pressão crescente da torcida.

