Fernando Diniz segue pressionado, mas diretoria do Vasco mantém confiança no trabalho
Permanência do treinador tem sido bastante questionada por torcedores
- Matéria
- Mais Notícias
Pressionado no comando do Vasco, o técnico Fernando Diniz tenta recuperar a confiança da torcida no confronto contra o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A partida, marcada para este sábado (14), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, ganha peso em meio ao início irregular da equipe na temporada de 2026 e pode ser decisiva para aliviar o clima de cobrança em torno do treinador.
➡️ Vasco x Volta Redonda: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca
Apesar do cenário de cobrança, a diretoria do Gigante da Colina entende que uma mudança neste momento não seria o melhor caminho. Internamente, a avaliação é de que o trabalho ainda está em construção e que a interrupção do projeto poderia gerar mais instabilidade do que soluções.
Números e desempenho preocupam
Na atual temporada, o Vasco disputou nove partidas, somando três vitórias, três empates e três derrotas — um aproveitamento de 44%. O dado que mais preocupa, no entanto, é o desempenho no Campeonato Brasileiro Série A, onde o clube conquistou apenas um ponto em nove possíveis até aqui.
A oscilação dentro de campo tem sido alvo de críticas, principalmente pela dificuldade da equipe em manter regularidade e transformar o grande volume de finalizações em gols.
➡️ Aposte na partida entre Vasco e Volta Redonda pelo Cariocão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Diniz teve participação ativa no mercado
Um dos principais fatores que sustentam a permanência de Diniz é sua participação direta na montagem do elenco. O treinador esteve envolvido nas contratações dos seis reforços que chegaram na última janela de transferências, sendo peça-chave nas negociações.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Nos bastidores, a diretoria entende que uma eventual demissão agora poderia passar a mensagem de descontinuidade aos atletas recém-chegados, que compraram a ideia de um projeto liderado pelo treinador. O atacante Marino Hinestroza, por exemplo, revelou que a conversa com Diniz foi determinante para sua escolha:
- Não precisei falar muito, foram apenas 20 minutos e já queria assinar. Não tinha falado com o técnico de nenhum outro clube, só com o Diniz. Isso foi muito importante.
➡️ Bola aérea é o calcanhar de Aquiles do Vasco no início de 2026; veja os números
Cenário pode mudar?
Embora a tendência atual seja de manutenção, o futuro de Diniz dependerá diretamente dos resultados nas próximas rodadas. Uma sequência negativa pode alterar o posicionamento da diretoria e tornar a situação insustentável.
Por ora, o Vasco opta por dar respaldo ao comandante e apostar na continuidade do trabalho, mesmo sob pressão crescente da torcida.
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias