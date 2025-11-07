Corinthians se destaca em pesquisa de torcida no Rio de Janeiro; entenda

O Corinthians teve destaque em levantamento do Instituto Prefab Future, que identificou o clube como aquele de fora do Rio de Janeiro com mais torcedores na capital fluminense. O estudo, que entrevistou 1200 moradores do Rio de Janeiro (capital) entre os dias 3 e 4 de novembro, aponta que 0,5% dos moradores do município torcem para o Timão, seguido no ranking por Ceará (0,4%), São Paulo (0,4%), Atlético-MG (0,2%), Cruzeiro (0,2%), Fortaleza (0,2%) e Palmeiras (0,1%).

A relevância corintiana é maior entre moradores da região Sudoeste da cidade (2,3% dos torcedores) e da faixa etária de 45 a 59 anos (1,5%).

No entanto, evidentemente, nenhum clube de fora do Rio de Janeiro se aproxima do número de torcedores dos gigantes cariocas. O Flamengo é soberano, com 56% dos torcedores no município, quase o dobro da soma de Vasco (11,1%), Fluminense (10,1%) e Botafogo (9,6%).

Pesquisa de maiores torcidas do Rio de Janeiro; Corinthians engloba grupo "outros" (Arte: Kauãn F. da Conceição / Lance!)

Sobre a pesquisa que identificou destaque do Corinthians

O levantamento do Instituto Prefab Future teve como objetivo "compreender o futebol como expressão da alma carioca e como espelho das mudanças culturais e econômicas da cidade". O estudo foi realizado com metodologia quantitativa presencial, com questionários estruturados e amostra proporcional ao tamanho dos bairros e sub-regiões do município (método PPT). O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,47 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram conduzidas por uma equipe de campo supervisionada e auditada pelo próprio instituto.

Baseada em dados do IBGE (Censo 2010 e PNADC 2024) e do TSE 2024, a pesquisa faz parte de um projeto contínuo do Prefab Future para mapear hábitos, consumo e opinião pública no Brasil.

Veja abaixo a distribuição exata dos entrevistados:

Sexo:

Feminino (51,5%)

Masculino (48,5%)

Faixa etária:

16 a 24 anos (9,9%)

25 a 34 anos (17,4%)

35 a 44 anos (17,2%)

45 a 59 anos (24,6%)

60+ anos (30,9%)

Grau de instrução:

Ensino Fundamental incompleto ou completo (20,3%)

Ensino Médio incompleto ou completo (50,5%)

Ensino Superior incompleto ou completo (29,2%)

Faixa de renda:

Até R$ 4500,00 (52,4%)

De R$ 4500,00 a R$ 6000,00 (23,6%)

Superior a R$ 6000,00 (24%)

Religião:

Ateu (1,6%)

Católico (33,6%)

Espírita Cristão / Kardecista (5%)

Evangélico (34,5%)

Não tem religião, mas crê em Deus (16,5%)

Umbanda / Candomblé (6,1%)

Outros (2,7%)