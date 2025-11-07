Pesquisa de torcida mostra força do Fluminense entre mulheres

Levantamento realizado pelo Instituto Prefab Future identificou a relevância maior da torcida do Fluminense entre as mulheres no Rio de Janeiro (capital). Apesar de o Flamengo liderar o ranking nos dois recortes de gênero, o Tricolor pula de quarto entre os homens para segundo entre as mulheres. A pesquisa citada entrevistou 1200 moradores da capital fluminense nos dias 3 e 4 de novembro, em diferentes pontos de fluxo da cidade.

Feminino: Flamengo (54,4%), Fluminense (10,4%), Vasco (10%) e Botafogo (8,7%)

Masculino: Flamengo (57,7%), Vasco (12,4%), Botafogo (10,6%) e Fluminense (9,8%)

O levantamento também identifica que 14,3% das mulheres não torcem para nenhum clube ou não souberam dizer, número maior que três das quatro principais torcidas. Entre os homens, essas foram as respostas de apenas 6,4% dos entrevistados.

Flamengo lidera nos dois gêneros em pesquisa de maiores torcidas do Rio de Janeiro (Arte: Maria Fernanda Viana / Lance!)

Fluminense é terceiro no geral

O resultado geral da pesquisa mostra o Flamengo soberano na capital, com 56% dos torcedores no município, quase o dobro da soma de Vasco (11,1%), Fluminense (10,1%) e Botafogo (9,6%). Entre os clubes de fora do estado, o Corinthians tem mais expressão (0,5%), logo à frente de Ceará (0,4%) e São Paulo (0,4%). O levantamento mostra que o Rubro-Negro mantém ampla vantagem sobre os demais cariocas, liderando os números em todos os diferentes recortes por categorias (idade, sexo, renda, escolaridade, região, religião).

Fluminense é terceiro em pesquisa de maiores torcidas do Rio de Janeiro (Arte: Kauãn F. da Conceição / Lance!)

Sobre a pesquisa

O levantamento do Instituto Prefab Future teve como objetivo "compreender o futebol como expressão da alma carioca e como espelho das mudanças culturais e econômicas da cidade". O estudo foi realizado com metodologia quantitativa presencial, com questionários estruturados e amostra proporcional ao tamanho dos bairros e sub-regiões do município (método PPT). O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,47 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram conduzidas por uma equipe de campo supervisionada e auditada pelo próprio instituto.

Baseada em dados do IBGE (Censo 2010 e PNADC 2024) e do TSE 2024, a pesquisa faz parte de um projeto contínuo do Prefab Future para mapear hábitos, consumo e opinião pública no Brasil.

Veja abaixo a distribuição exata dos entrevistados:

Sexo:

Feminino (51,5%)

Masculino (48,5%)

Faixa etária:

16 a 24 anos (9,9%)

25 a 34 anos (17,4%)

35 a 44 anos (17,2%)

45 a 59 anos (24,6%)

60+ anos (30,9%)

Grau de instrução:

Ensino Fundamental incompleto ou completo (20,3%)

Ensino Médio incompleto ou completo (50,5%)

Ensino Superior incompleto ou completo (29,2%)

Faixa de renda:

Até R$ 4500,00 (52,4%)

De R$ 4500,00 a R$ 6000,00 (23,6%)

Superior a R$ 6000,00 (24%)

Religião:

Ateu (1,6%)

Católico (33,6%)

Espírita Cristão / Kardecista (5%)

Evangélico (34,5%)

Não tem religião, mas crê em Deus (16,5%)

Umbanda / Candomblé (6,1%)

Outros (2,7%)