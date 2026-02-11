Botafogo confia em brilho de dupla recém-contratada como aposta

O Botafogo apresentou na última terça-feira (10), no Nilton Santos, os jovens Ythallo, zagueiro de 21 anos, e Wallace Davi, volante de 18, como grandes apostas para a temporada de 2026. Os jogadores foram muito exaltados pelos diretores Léo Coelho e Alessandro Brito, que destacaram como serão gratas surpresas no ano.

Ythallo chegou ao Alvinegro sem alarde. Se apresentou no CT Lonier o dia 4 de janeiro com o restante do grupo, treinou sem seu nome sequer ser levantado — na época, o Lance! deu a contratação em primeira mão.

Já Wallace Davi chega com um certo peso. Ainda que jovem, com apenas 18 anos, o volante é torcedor do clube e foi envolvido na negociação que levou Savarino, então ídolo alvinegro, para o Fluminense.

— Acho que é até fácil falar porque agora deram certo as duas contratações, mas os dois têm um perfil de jovens, jovens com potencial, de já estarem na primeira equipe. Ainda não são conhecidos, são jogadores que estão na sua primeira oportunidade numa equipe principal, de jogar nas competições importantes — disse Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva da SAF do Botafogo.

Botafogo aposta no perfil

A SAF de John Textor tem como um dos pilares a captação no mercado para extração de potencial técnico e, em seguida, financeiro com revenda. A dupla é vista como de boa possibilidade de retorno técnico à curto prazo e vitrine para o exterior — Ythallo, vale destacar, estava no FC Toronto II, do Canadá.

— São atletas, como o Alessandro falou, que talvez não são conhecidos de grande parte da torcida, mas nós que trabalhamos com o futebol já os conhecíamos. A gente já vinha monitorando ambos os atletas, ambos passaram por grandes escolas do futebol brasileiro de base e com certeza estão aqui para nos ajudar a alcançar todos os objetivos que a gente tem esse ano — destacou Léo Coelho, diretor de futebol.

Ythallo e Wallace Davi já foram regularizados na CBF e ficam à disposição do técnico Martín Anselmi. O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (12), contra o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ythallo e Wallace Davi foram apresentados pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

