Flamengo sofre, mas bate o Vitória e vence a primeira no Brasileirão
Rossi defendeu cobrança de pênalti da equipe de Salvador
O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 na noite desta terça-feira (10), pela terceira rodada do Brasileirão, e conquistou o primeiro triunfo no torneio. No Barradão, em Salvador, o Rubro-Negro carioca abriu dois gols de vantagem com Erick Pulgar e Cebolinha. O time da casa diminuiu com Matheuzinho e teve a chance do empate com Kayzer, de pênalti. O goleiro Rossi, no entanto, defendeu a cobrança.
Anteriormente, o time de Filipe Luís tinha estreado com derrota para o São Paulo. Já na segunda rodada, ficou no 1 a 1 com o Internacional no Maracanã.
Como foi Vitória x Flamengo
O Flamengo criou poucas grandes chances no primeiro tempo, mas teve eficiência para ir ao intervalo com dois gols na frente no marcador (com apenas duas finalizações). Aos 14 minutos, Erick Pulgar acertou um chutaço de fora da área, sem chance para o goleiro adversário. Após o gol do time visitante, o Vitória saiu para o jogo, encurralando a equipe carioca. Entretanto, já nos acréscimos, Cebolinha, que recebeu um bonito lançamento de Léo Ortiz, tirou o marcador da jogada e ampliou o placar.
Segundo tempo
O Vitória voltou para o segundo tempo em outra voltagem. Logo aos seis minutos, Matheuzinho aproveitou sobra em grande jogada de Renato Kayzer e marcou. Dez minutos depois, Alex Sandro derrubou o lateral-direito Nathan Mendes. Imediatamente, Raphael Claus apontou para a marca do pênalti. Kayzer foi para a cobrança, mas parou em Rossi, que defendeu a finalização.
Até a reta final da partida, o Vitória se lançou ao ataque. Entretanto, não conseguiu furar a defesa do Flamengo, que conseguiu segurar o triunfo fora de casa.
O que vem por aí
O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro encara o Botafogo no domingo, às 17h30, pelas quartas de final (jogo único). Já o Vitória encara o Bahia de Feira na próxima quarta-feira.
✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA 1X2 FLAMENGO
Campeonato Brasileiro - Terceira rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
🥅 Gols: Pulgar, 14'/1°T (0-1), Cebolinha, 48'/1°T (0-2), Matheuzinho, 6'/2°T (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho, Kayzer e Emmanuel Martínez (VIT); Cebolinha, Léo Pereira, Evertton Araújo e Alex Sandro (FLA)
🟥 Cartão vermelho: -
Escalações
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Gabriel; Nathan, Camutanga, Luan Cândido e Ramon (Lucas Silva); Caique, Baralhas, e Dudu (Emmanuel Martínez); Matheuzinho (Cantalapiedra), Erick (Marinho) e Kayzer (Fabri).
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo (De La Cruz) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Paquetá (Carrascal), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Plata).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
