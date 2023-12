Da mesma forma, as equipes mais cotadas para ocupar as posições mais baixas da tabela do Brasileirão se notabilizaram por contratações em excesso, muitas vezes sem critério. É o caso do Santos, que realizou 20 contratações no ano, das quais poucas se salvaram. O Vasco, equipe que se salvou na última rodada do Brasileirão, foi pelo mesmo caminho e se reforçou com 26 jogadores. A diferença é que entre as contratações estão jogadores fundamentais para salvar a equipe do rebaixamento, caso do argentino Vegetti.