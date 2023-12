O Fluminense encerra o ano de 2023 com muita orgulhos das conquistas que teve. A taça do Carioca em cima do rival com direito a goleada na final e título inédito na Libertadores ficam marcados para toda história do Tricolor. Para isso tudo acontecer, o clube das Laranjeiras precisou reforçar o elenco em 2023. Confira as melhores contrataçãos do Fluminense nesta temporada.